Una donna che sceglie di non piegarsi ai condizionamenti sociali, ai pregiudizi e alle logiche mafiose, rivendicando il diritto di decidere autonomamente del proprio futuro. È la protagonista di “Marzia la ribelle”, il romanzo di Gaspare Panfalone, pubblicato da Thaumas Edizioni, che sarà presentato mercoledì 25 novembre, alle 17.30, al Complesso monumentale di San Domenico a Trapani.

L’appuntamento si inserisce nel calendario di iniziative promosso dal Comune di Trapani in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Una scelta non casuale, considerati i temi affrontati nel libro, che mette al centro l’autodeterminazione femminile, la dignità e la libertà individuale, raccontando la capacità di una donna di opporsi a forme di sopraffazione e a modelli culturali che ne limitano le scelte. La presentazione è organizzata in collaborazione con il Consorzio Solidalia e i suoi partner, nell’ambito del progetto BUC – Biblioteche Unite per la Comunità, insieme al Rotary Club Trapani, al Rotary Club Trapani-Erice e al Rotary Club Marsala. A condurre l’incontro sarà il giornalista e scrittore Giacomo Di Girolamo, autore della prefazione del romanzo. Sono inoltre previste alcune letture di brani del libro affidate a Giampiero Montanti.

L’iniziativa vuole offrire un’occasione di confronto e sensibilizzazione attraverso la letteratura, utilizzando la storia di Marzia per riflettere sul diritto delle donne di scegliere liberamente, senza subire imposizioni, violenze o condizionamenti. “Marzia la ribelle” è disponibile nelle librerie e su Amazon, in formato cartaceo e digitale.