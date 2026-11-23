Scoppia la polemica sulla TARI applicata alle locazioni turistiche a Marsala. L’Associazione Strutture Turistiche (AST) contesta la decisione del Comune di equiparare gli affitti brevi agli «alberghi senza ristorante», applicando la stessa tariffa prevista per le strutture ricettive. Una scelta ritenuta «irragionevole» dall’associazione, che chiede un confronto urgente con l’Amministrazione, la sospensione degli avvisi di accertamento già emessi e lo stop all’invio di nuovi provvedimenti. Al centro della contestazione c’è la distinzione tra strutture ricettive e locazioni turistiche. Secondo l’AST, il regolamento comunale prevede l’applicazione della tariffa alberghiera per B&B e strutture gestite in forma imprenditoriale, ma non per gli immobili concessi in affitto per brevi periodi, che non possono essere assimilati a strutture ricettive.

La differenza, sottolinea l’associazione, riguarda soprattutto i servizi offerti. Chi affitta un appartamento, anche con Partita IVA, si limita a concedere l’utilizzo dell’immobile, senza fornire prestazioni accessorie come reception, pulizie giornaliere o colazione. Anche la produzione di rifiuti sarebbe quindi assimilabile a quella di una normale utenza domestica, con la particolarità di un’occupazione saltuaria e concentrata soprattutto nei mesi di maggiore affluenza turistica. Per questo l’AST propone di applicare alle locazioni brevi la tariffa prevista per le utenze domestiche dei non residenti, in assenza di una specifica categoria regolamentare. Una soluzione che consentirebbe anche di beneficiare della riduzione del 30% prevista dall’articolo 20, punto 1, lettera a), del regolamento comunale. L’associazione attende ora la convocazione di un tavolo di confronto con il Comune per chiarire i criteri di applicazione del tributo e superare quella che considera un’interpretazione non corretta delle disposizioni vigenti. Nel frattempo, l’AST invita l’Amministrazione a sospendere gli accertamenti e suggerisce ai proprietari che hanno già ricevuto gli avvisi di impugnarli formalmente, contestando la legittimità della tariffa applicata.