La famiglia di Ninni Bonura affida a una lettera un messaggio di profonda gratitudine all’équipe dell’Hospice “Raggio di Sole” di Salemi, che ha accompagnato l’imprenditore Ninni Bonura, deceduto qualche giorno fa, e i suoi cari in uno dei momenti più difficili. Un ringraziamento che diventa anche una testimonianza del valore delle cure palliative, dell’umanità e della vicinanza a chi affronta la malattia:

“Quando si sente pronunciare la parola hospice, si pensa spesso a una separazione. Noi, all’Hospice “Raggio di Sole” di Salemi, abbiamo scoperto il contrario: si può lasciare la propria casa senza smettere di sentirsi a casa. Non eravamo visitatori in attesa di un orario. Eravamo familiari liberi di essere presenti, accolti ogni giorno con naturalezza e rispetto. Ma la vera ricchezza di quel luogo sono le persone. Medici, infermieri, operatori sociosanitari, psicologi: un’équipe che unisce alla competenza una sensibilità rara. A volte bastava entrare con gli occhi velati dalla preoccupazione perché qualcuno comprendesse, prima ancora che chiedessimo aiuto, che avevamo bisogno di una parola, di un sorriso, di una mano.

Ci siamo sentiti accolti anche nella nostra fragilità. Ninni conosceva già l’hospice. Vi aveva trovato ascolto, fiducia e un prezioso sostegno psicologico. Ripeteva spesso: «Non mi lasciano mai da solo». Quando le sue condizioni si sono aggravate, abbiamo compreso che quelle parole valevano anche per noi. Perché le cure palliative non cancellano il dolore né possono cambiare il destino di una malattia. Ma possono custodire la dignità di una persona e permettere a una famiglia di affrontare il momento più difficile senza sentirsi abbandonata. Dopo il funerale di Ninni, uno dei nostri figli ha desiderato tornare all’hospice. Non per necessità. Semplicemente per ringraziare. Forse è proprio questo il segno più autentico di ciò che abbiamo ricevuto: aver trovato, nel luogo del nostro dolore più grande, persone capaci di lasciarci un ricordo di immensa gratitudine.

A chi oggi si trova davanti alla difficile scelta di affidare una persona cara a un hospice, vorremmo dire: conoscete questa realtà, informatevi, parlatene con i professionisti che vi seguono. Non lasciate che sia soltanto la paura a decidere. Perché anche quando guarire non è più possibile, c’è ancora moltissimo che si può fare per prendersi cura. A tutta l’équipe dell’Hospice di Salemi va il nostro grazie più profondo. Per la professionalità, per l’umanità e per averci accompagnati per mano quando ne avevamo più bisogno. Noi non potremo mai ricordare quei giorni senza dolore. Ma grazie a voi non potremo mai ricordarli senza amore”.