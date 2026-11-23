Fine settimana dai due volti per la pallamano trapanese. Da una parte prosegue senza ostacoli la marcia della AC Life Style Handball Erice, che conquista una netta vittoria sul campo di Ferrara e consolida il primato in classifica. Dall’altra, la Handball Trapani incassa una sconfitta in trasferta contro Leno, al termine di una gara combattuta soprattutto nella prima parte, ma nella quale le granata hanno progressivamente perso terreno, cedendo per 27-23. Un risultato che permette proprio alle lombarde di raggiungere Trapani in graduatoria.

Le ragazze allenate da Lucas Alvarez Vitale erano partite con il piede giusto, imponendo il proprio gioco attraverso una difesa aggressiva e un attacco efficace. Dopo il primo quarto d’ora, le granata conducevano infatti per 5-1, concedendo pochissimo alle avversarie. La reazione di Leno, però, non si è fatta attendere. Le padrone di casa hanno progressivamente recuperato lo svantaggio, trovando il pareggio e poi il sorpasso sul 9-8 al 21′, anche grazie alle parate dell’ex Arpia Romina Ramazzotti. Trapani ha provato a reagire, ma le difficoltà offensive e la maggiore fisicità delle lombarde hanno fatto la differenza. All’intervallo il tabellone segnava 15-10 per Leno. Nella ripresa la situazione non è cambiata. Le granata hanno faticato a ritrovare ritmo e geometrie, mentre le padrone di casa hanno continuato a gestire la partita con sicurezza. Neppure alcuni tentativi di rimonta, accompagnati dalle prodezze di Rocha Da Silva, sono bastati a riaprire concretamente la sfida. Trapani è riuscita soltanto nel finale a ridurre parzialmente il divario, fissando il risultato sul 27-23. Una battuta d’arresto che pesa anche sulla classifica, con Leno che aggancia le trapanesi.

Di tutt’altro tenore la trasferta della AC Life Style Handball Erice, protagonista di una prestazione senza particolari difficoltà contro Ferrara. Le Arpie hanno preso progressivamente il controllo della gara, facendo valere la superiorità tecnica e fisica e chiudendo il primo tempo con un rassicurante 9-22. Dopo un avvio equilibrato, le neroverdi hanno accelerato, trascinate dalle reti di Irene Fanton e Alexandra Do Nascimento, quest’ultima particolarmente incisiva nella prima frazione. L’aggressività difensiva ha inoltre permesso alla squadra di sviluppare numerose azioni in contropiede. Nella ripresa Erice ha amministrato il largo vantaggio senza concedere spazio alle avversarie, continuando a trovare la via della rete fino al definitivo 17-46. Una vittoria netta che consente alla formazione trapanese di mantenere saldamente la vetta della classifica e affrontare con serenità la pausa del campionato, che riprenderà sabato 5 dicembre.

In panchina è rimasto ancora il duo degli assistant-coach Bruno Tronelli e Diogo Castro, in attesa che si definisca la situazione di Fred Bougeant, alle prese con problemi familiari. Dopo la sosta inizierà una fase importante della stagione, con lo sguardo rivolto anche alla Supercoppa italiana del 22 dicembre a Cassano Magnago, quando Erice affronterà Salerno per uno dei principali obiettivi stagionali. «Siamo molto felici. Per noi questa partita era molto importante, perché adesso arriva la pausa e non volevamo assolutamente affrontarla prendendo sottogamba l’avversaria. Ora dobbiamo riprendere le energie e siamo sicure di tornare in campo più forti di prima», ha commentato Ainhoa Hernandez, pivot della AC Life Style Handball Erice.