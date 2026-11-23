Una gara giocata col cuore, nonostante le tante e pesanti assenze, aveva permesso al Futsal Mazara di riprendere il Melilli, squadra forte e in forma, nonostante il doppio svantaggio. Aveva, perché a conti fatti tutto ciò però non è bastato ai gialloblu per evitare la sconfitta, complici anche diverse valutazioni arbitrali che lasciano più di un dubbio. Al Palasport di contrada Affacciata finisce 3-4, un k.o. interno che arriva dopo oltre un anno dall’ultima sconfitta in casa.

A rendersi pericolosa in avvio è la squadra ospite, che prima ci prova con Bocci e poi con Failla, sul quale Mambella salva in tuffo. I mazaresi provano a reagire, ma Agugliaro sciupa una ripartenza e dall’altra parte è ancora Mambella a dire di no a Failla. Il neo arrivato Cazzin prova a dare la carica con un destro che però finisce sull’esterno della rete, mentre poco dopo Failla si ritrova a tu per tu col portiere gialloblu ma sciupa. Col passare dei minuti i padroni di casa crescono e conquistano un rigore per fallo su Buscaglia: sul dischetto va Agugliaro, ma Lanza respinge. La formazione di mister Bruno continua a provarci: prima Cazzin conclude di poco alto, poi Buscaglia trova l’imbucata per Agugliaro il cui diagonale è troppo angolato e infine sfiora il gol anche Mambella su rinvio, palla fuori di un soffio. Lo stesso portiere è miracoloso poco dopo su una girata di Rizzo, ma non può nulla al 16’, quando una conclusione di Rizzo viene deviata da Cazzin e il pallone lo scavalca, insaccandosi. Futsal Mazara che sciupa l’occasione del pari poco dopo, Agugliaro non vede Novara ben piazzato e conclude, tiro respinto. Dall’altro lato il Melilli è letale, i neroverdi conquistano un generoso sesto fallo e il conseguente tiro libero, trasformato da Bocci. Mister Bruno opta per il power play e a riaprire la gara è Palumbo, con un destro potente che finisce sotto il sette. Prima dell’intervallo, scontro tra Lanza e Buscaglia e nervi tesi tra i due, l’arbitro ammonisce il capitano mazarese e si va al riposo sull’1-2.

Nella ripresa, i mazaresi ci provano per due volte in rapida successione con Cazzin, che prima spedisce fuori e poi trova la respinta di Lanza. Giannattasio prova ad approfittare di un’uscita di Lanza, ma il suo sinistro finisce lontano dalla porta, sguarnita. Il Melilli però è letale nelle ripartenze: Failla recupera palla e si porta in area, poi serve un cioccolatino a Rizzo che deve solo spingere in rete. Poco dopo, un cambio volante dalla panchina mazarese viene giudicato irregolare dal primo arbitro che estrae il secondo giallo e conseguente rosso per Agugliaro, oltre a un rosso per l’allenatore in seconda Giovanni Pomilia, punito per presunte proteste. I mazaresi continuano comunque a provarci, prima con un imbucata di Cazzin per Buscaglia il cui scavetto viene deviato in fallo laterale da Lanza. E poi è lo stesso capitano gialloblu, al 9’, ad accorciare le distanze, con una giocata che gli permette di superare Lanza e fare 2-3. I ritmi restano alti, Mambella salva i suoi in due occasioni e poi è Uider a impegnare due volte Lanza. A quattro minuti e mezzo dal termine proteste mazaresi per una deviazione di Bocci con un braccio sulla linea di porta, anche qui però la terna arbitrale non ravvisa nulla di irregolare. L’occasione per il pari arriva con un’imbucata per Novara che però non arriva alla deviazione sottoporta. A 2’40’’ dal termine, però, gli sforzi gialloblu vengono premiati con Novara che corregge in rete l’imbucata in avanti di Palumbo e fa esplodere il Palazzetto.

L’inerzia della gara passa dalla parte dei gialloblu che cercano il gol vittoria con il power play, ma a poco meno di due minuti dal termine un contrasto di gioco tra Buscaglia e Lanza costa il secondo giallo al capitano gialloblu, inutili le proteste dei padroni di casa. Il Melilli approfitta della superiorità numerica e trova il poker con Rizzo, che mette in rete col sinistro. Nel finale, nuovamente power play per la squadra di mister Bruno, Cazzin ci prova dalla distanza e poi, a 19 secondi dal termine Novara prima si ritrova davanti a Lanza che si oppone a tu per tu, mentre poi salva sulla linea sul tentativo dello stesso numero 22. Un k.o. che lascia tanta rabbia e amarezza per alcune scelte da parte della terna che sono apparse più che discutibili e che hanno impedito ai gialloblu di portare a casa un risultato positivo che, per quanto mostrato in campo, sarebbe stato più che meritato.