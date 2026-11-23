Si è conclusa “Scuola Futura Exhibition”, l’iniziativa didattica del Ministero dell’Istruzione e del Merito, coordinata dal Liceo Pascasino Giovanni XXIII, che si è tenuta dal 19 al 21 novembre a Baglio Tumbarello, a Marsala. Laboratori didattici in cui sono stati presenti Dirigenti scolastici, docenti e studenti da 10 diverse Regioni italiane, performance artistiche, momenti formativi, buone pratiche scolastiche, laboratori di ceramica, mosaico, lego, pittura, tessile, scultura hanno animato l’iniziativa formativa che ha registrato nella tre giorni circa 2000 partecipanti. Al centro dell’interesse della manifestazione l’installazione definita “Museo di Scuola Futura”, frutto di un lungo lavoro di esperti e studenti in cui si racconta la storia delle varie tappe didattiche di Scuola Futura, approdata a Marsala dopo un lungo periodo di esposizione presso la Biennale di Venezia e che sarà visitabile a Baglio Tumbarello fino al 15 gennaio 2027. Particolarmente interessante la cerimonia conclusiva di sabato 21 che, dopo un primo momento a Piazza della Repubblica in cui centinaia di persone hanno assistito ad una performance aerea di danza verticale, si è tenuta a Baglio Tumbarello, dove sono stati presentati i prodotti finali dei vari laboratori ed è stato proiettato un suggestivo videomapping.