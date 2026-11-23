Vittorio Caruso e Dennis Sarzana, due giovani ex studenti dell’Istituto Superiore “Florio” di Erice, diplomatisi il primo due anni fa (lo scorso anno è stato coach degli allievi della scuola) e il secondo lo scorso anno, oggi pronti a rappresentare la Sicilia in due prestigiosi appuntamenti dedicati all’arte culinaria. Vittorio Caruso sarà protagonista della Culinary World Cup 2026, la Coppa del Mondo della Cucina, in corso a Lussemburgo dal 21 al 25 novembre 2026, dove indosserà la giacca del Culinary Team Sicilia. Un’importante vetrina internazionale che vedrà il giovane chef confrontarsi con professionisti provenienti da tutto il mondo, portando con sé il talento, la tradizione gastronomica e l’identità del territorio siciliano. Dennis Sarzana sarà invece impegnato a Malta, dove parteciperà all’European Young Chef Award 2026, prestigiosa competizione europea dedicata ai giovani talenti della cucina. Due traguardi che rappresentano motivo di grande orgoglio per l’intera comunità scolastica e testimoniano il valore di un percorso formativo capace di accompagnare gli studenti ben oltre il conseguimento del diploma.

I risultati raggiunti dai due giovani non arrivano per caso. Alle loro spalle ci sono anni di studio, impegno, esercitazioni, esperienze formative e competizioni, che hanno permesso loro di sviluppare competenze tecniche e professionalità. Già durante il percorso scolastico si erano distinti ai Campionati Italiani di Cucina, conquistando importanti riconoscimenti. In particolare, Vittorio Caruso ha ottenuto per due anni consecutivi la medaglia d’argento ai Campionati Italiani, mentre Dennis Sarzana ha conquistato un oro a squadre, una medaglia d’argento e il prestigioso riconoscimento di miglior allievo degli istituti alberghieri siciliani.

«Vedere due nostri ex studenti raggiungere palcoscenici internazionali è motivo di profonda soddisfazione e orgoglio – dichiara la dirigente scolastica, Pina Mandina –. I loro traguardi dimostrano quanto siano importanti la formazione, la passione, il sacrificio e la fiducia nei propri talenti. La scuola non si limita a trasmettere conoscenze e competenze, ma deve offrire ai giovani gli strumenti per costruire il proprio futuro, accompagnandoli nella crescita personale e professionale. Vittorio e Dennis rappresentano un esempio positivo per tutti i nostri studenti e la testimonianza concreta di come l’impegno e la preparazione possano aprire le porte a importanti opportunità».

L’Istituto guarda intanto al futuro. È già in fase di preparazione una nuova squadra composta da studenti attualmente frequentanti, giovani promesse della cucina, che si stanno allenando in vista dei prossimi Campionati Italiani. Un segnale di continuità e di investimento sui talenti, affinché i successi di oggi possano diventare lo stimolo per le affermazioni di domani. La dirigente scolastica Pina Mandina rivolge a Vittorio e Dennis un sentito augurio per le importanti sfide che li attendono, auspicando che queste esperienze internazionali possano rappresentare soltanto l’inizio di un percorso ricco di soddisfazioni e successi. «A entrambi auguro di vivere queste competizioni con entusiasmo, determinazione e la consapevolezza del valore che hanno saputo costruire. Sono certa che sapranno distinguersi e raccogliere i frutti del loro impegno e della loro passione. La nostra scuola sarà sempre orgogliosa di accompagnarli, anche idealmente, nelle loro conquiste».