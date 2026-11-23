L’Amministrazione comunale sostiene la manifestazione e ne fissa la ricorrenza: si terrà ogni anno la terza domenica di novembre. Il patron Filippo Peralta dona un defibrillatore al teatro e lancia un appello agli operatori culturali: «Rendiamo i luoghi della cultura sicuri e cardioprotetti».

Una serata di emozioni, riconoscimenti, storie di talento e senso di appartenenza. La XII edizione del Premio 91025, ideato da Filippo Peralta e organizzato dalla Peralta Production, ha trasformato ancora una volta il Teatro Comunale “E. Sollima” in un palcoscenico dedicato alle persone e alle realtà che danno lustro a Marsala, dentro e fuori i confini cittadini. Una manifestazione che quest’anno ha assunto un significato ancora più particolare, scegliendo di rivolgere uno dei suoi riconoscimenti più sentiti alla comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo “De Gasperi – De Vita” di contrada Terrenove Bambina, duramente colpito dal tornado dello scorso 9 ottobre. Sul palco sono saliti il dirigente scolastico Claudio Gulotta e il personale docente, ATA e ASACOM, protagonisti di un momento di grande partecipazione e commozione. Un riconoscimento che ha voluto esprimere vicinanza, gratitudine e apprezzamento per il lavoro svolto quotidianamente al servizio degli studenti e delle famiglie, anche in una situazione di particolare difficoltà.

La serata, condotta da Jana Cardinale e Ninny Bornice, ha attraversato diversi ambiti della vita cittadina, dando spazio a storie personali, impegno professionale, cultura, arte e solidarietà. Tra i premiati figurano Marianna Calia e Isabella Renda, Francesca Crimi, Glenda Maggio, protagonista della sezione speciale “Marsalesi nel Mondo”, e Giuseppe Mattarella, che ha concluso il percorso dei riconoscimenti con un momento musicale. Proprio la sezione “Marsalesi nel Mondo”, introdotta nel 2025 e riproposta anche in questa edizione, ha rinnovato il suo messaggio: celebrare quanti, pur vivendo lontano dalla propria città, continuano a rappresentarne il talento, le capacità e l’identità, mantenendo vivo il legame con le proprie radici.

Un momento particolarmente significativo è stato dedicato alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nell’imminenza del 25 novembre. A introdurre il tema è stata Jana Cardinale, con una riflessione sull’importanza di mantenere alta l’attenzione su una delle emergenze sociali più dolorose e sulla necessità di promuovere una cultura del rispetto, della consapevolezza e della libertà. A seguire, Sara Peralta ha portato sul palco il monologo “Non chiamarlo amore”, un intervento dal forte valore simbolico, per ricordare che la violenza non può mai essere confusa con l’amore e che riconoscerne i segnali è il primo passo per contrastarla. Il momento musicale è proseguito con Silvia Cialona, che ha interpretato “Almeno tu nell’universo”. Spazio anche alla promozione del territorio e alle opportunità di crescita e inclusione lavorativa, con l’intervento di Cristina Mura, che ha presentato il Gran Tour della Biodiversità in West Sicily, iniziativa dedicata alla valorizzazione del patrimonio naturalistico del territorio, e “Marsala on the Job”, progetto promosso dal Comune di Marsala nell’ambito del programma PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, finalizzato alla formazione e all’inserimento lavorativo dei giovani NEET. Nel corso della serata è stato rivolto anche un ringraziamento ai tirocinanti impegnati nell’accoglienza del pubblico all’interno del Teatro Sollima.

Non sono mancati i momenti dedicati alla musica, alla danza e alle espressioni artistiche del territorio, con la partecipazione di Pietro Pipitone, del Coro Voci Bianche diretto da Giuliana Pantaleo, della Marsala Dance Academy diretta da Vanessa Coppola e della cantante Jasmine Mostacci. Spazio anche alla memoria e all’impegno civile, con un approfondimento sul progetto cinematografico dedicato a Francesca Serio, madre di Salvatore Carnevale, attraverso il lavoro di Luana Rondinelli e Gregorio Caimi. La XII edizione del Premio 91025 lascia anche un segno concreto destinato a durare nel tempo. Da oggi, infatti, il Teatro Comunale “E. Sollima” è cardioprotetto grazie alla donazione di un defibrillatore da parte di Filippo Peralta. Un gesto che va oltre la dimensione simbolica del premio e che traduce l’attenzione verso la comunità in un’azione concreta di prevenzione e tutela della salute. La disponibilità di un defibrillatore in un luogo frequentato da cittadini, artisti, spettatori e operatori culturali rappresenta un importante presidio di sicurezza.

Con questa iniziativa, il patron del Premio 91025 intende lanciare anche un appello a tutti gli operatori culturali, agli organizzatori di eventi e ai gestori di teatri e spazi dedicati allo spettacolo: fare in modo che i luoghi della cultura siano non soltanto spazi di crescita, incontro e condivisione, ma anche luoghi sicuri e cardioprotetti. La prevenzione e la possibilità di intervenire tempestivamente in caso di emergenza devono diventare una priorità condivisa. «Il Premio 91025 nasce per valorizzare le persone e le storie che rendono orgogliosa la nostra città, ma credo che un’iniziativa come questa debba anche lasciare qualcosa di concreto alla comunità. Per questo ho voluto donare un defibrillatore al Teatro Sollima: la cultura è vita, è incontro, è partecipazione e dobbiamo fare in modo che i luoghi in cui si svolgono eventi e manifestazioni siano anche luoghi sicuri. Il mio auspicio è che questo gesto possa essere da esempio e che altri operatori culturali, teatri e organizzatori di eventi scelgano di investire nella cardioprotezione dei propri spazi. Proteggere la vita deve essere un impegno di tutti», dichiara Filippo Peralta, ideatore e patron del Premio 91025.

Un’altra importante novità riguarda il futuro della manifestazione. L’Amministrazione comunale, che sostiene il Premio 91025 e ne riconosce il valore culturale e identitario per la città, ha scelto di istituzionalizzare l’appuntamento, individuando nella terza domenica di novembre la data destinata a ospitarlo ogni anno. Una decisione che punta a dare continuità alla manifestazione, inserendola stabilmente nel calendario degli eventi cittadini e rafforzandone il ruolo nella valorizzazione delle eccellenze marsalesi e del legame della comunità con i propri cittadini, anche quelli che vivono lontano dalla Sicilia.

La serata ha visto la partecipazione della sindaca Andreana Patti e dell’assessora alle Politiche culturali e agli Eventi Laura Doro, che hanno sottolineato il valore di una manifestazione capace di raccontare le eccellenze marsalesi, mantenendo viva l’attenzione sulle vicende e sulle persone che contribuiscono alla crescita della comunità. La XII edizione del Premio 91025 si chiude così nel segno della riconoscenza, della continuità e della responsabilità: da una parte la celebrazione di chi porta alto il nome di Marsala, dall’altra un gesto concreto a tutela della collettività e una prospettiva di stabilità per il futuro della manifestazione. Il Premio 91025 dà appuntamento alla città alla terza domenica di novembre del prossimo anno, rinnovando la propria missione: valorizzare le eccellenze, raccontare le persone e custodire, attraverso le loro storie, l’identità e l’orgoglio di una comunità.