Una biciclettata del club Clomy a Piazza Vittorio Emanuele, un banchetto informativo e il laboratorio “Orto in bicchiere” sono le iniziative con cui il MoVimento 5 Stelle ha animato ieri a Trapani, a partire dalle 10, la nuova edizione di “Alberi per il futuro”, la campagna attivata in tutti i consigli comunali, provinciali e assemblee regionali in cui il M5S è presente, che rilancia lo slogan “Radici forti contro il cambiamento climatico”. In Piazza Vittorio, al termine della pedalata, bambine e bambini sono stati invitati a seminare con gli attivisti e a portare a casa il proprio piccolo orto in un bicchiere, per imparare come nasce una pianta e come ci si prende cura di lei.

«È un appuntamento che ripetiamo ogni anno dal 2015 – ha dichiarato stamani la deputata regionale Cristina Ciminnisi – perché è ancora importante parlare di forestazione urbana, di depaving, del ruolo che gli alberi hanno nelle nostre città. Quest’anno abbiamo voluto dedicare un’iniziativa ai bambini, per spiegare come nasce un albero e come ci si prende cura di esso. Non basta piantare: occorre proseguire un lavoro di cura che non riguarda la singola pianta, ma l’intera comunità. È l’impegno che portiamo avanti anche nelle istituzioni, in tutte le città dove siedono i nostri consiglieri comunali e all’Ars. In contemporanea, a livello nazionale, il MoVimento 5 Stelle sta portando avanti una mozione per impegnare le amministrazioni regionali e comunali a realizzare interventi di deimpermeabilizzazione dei suoli, soprattutto nelle città dove si verificano allagamenti e dove gli effetti del cambiamento climatico sono sempre più visibili e ricadono sulla quotidianità di ciascuno di noi».