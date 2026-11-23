La violenta aggressione subita da Yaya in Piazza dei Partigiani, a Marsala, continua a suscitare reazioni e prese di posizione. Dopo l’episodio che ha visto coinvolto il giovane di origine africana, aggredito da un gruppo di quattro ragazzi del posto, interviene anche il gruppo consiliare “Sì Muove la Città”, che esprime solidarietà alla vittima e alla sua famiglia, condannando duramente quanto accaduto. “Il Gruppo Consiliare esprime la più ferma condanna per la vile aggressione subita da Yaya in Piazza dei Partigiani e rivolge a lui e alla sua famiglia un abbraccio sincero e la piena vicinanza di tutto il movimento”, si legge nella nota. Per il gruppo, colpire un giovane conosciuto in città per il suo impegno sociale e culturale “rappresenta una ferita profonda per l’intera comunità marsalese”. Ma, oltre alla condanna, la presa di posizione punta a spostare il dibattito sulle cause più profonde dell’episodio, invitando a non ridurre quanto accaduto a una semplice questione di sicurezza urbana.

Non solo un problema di sicurezza

“Ridurre quanto accaduto in Piazza dei Partigiani a un semplice tema di vigilanza urbana o di controllo del territorio significa non voler vedere la radice del problema. Nessuna amministrazione può pensare di sradicare certi comportamenti soltanto con ordinanze o pattuglie a ogni angolo: qui siamo davanti a una questione seria di razzismo, delinquenza giovanile e profonda carenza educativa”, sostiene il gruppo consiliare. Una riflessione che chiama in causa anche il ruolo delle istituzioni locali e delle agenzie educative. “Chiamare le cose con il loro nome non vuol dire sottovalutare ciò che è successo, ma affrontarlo nella sua reale dimensione”, aggiungono i consiglieri, dichiarando piena fiducia nel lavoro delle Forze dell’Ordine e della Magistratura affinché i responsabili vengano identificati e perseguiti. “Come forza di maggioranza sentiamo il dovere di agire sul piano culturale e civico che compete alle istituzioni locali”, prosegue la nota, che si conclude con un richiamo all’identità della città e alla necessità di investire nell’educazione dei più giovani. “Marsala non si identifica in quattro balordi che scelgono la sopraffazione, ma nelle tante ragazze e nei tanti ragazzi, negli insegnanti e nelle famiglie che ogni giorno trasmettono valori di rispetto, convivenza e legalità”. Da qui l’invito a sostenere le realtà educative del territorio e tutte le iniziative capaci di trasmettere alle nuove generazioni “il senso profondo del vivere civile”.

Sit-in con Anpi e altre associazioni

Un abbraccio collettivo per esprimere solidarietà a Yaya e dire un no fermo a ogni forma di violenza e razzismo. Mercoledì 25 novembre, alle ore 18, Largo Partigiani Marsalesi ospiterà un sit-in aperto a tutta la cittadinanza, nato in seguito all’aggressione subita dal giovane e alla volontà di manifestare vicinanza a lui e alla sua famiglia. L’iniziativa vuole essere un momento di raccoglimento e partecipazione, ma anche un segnale forte per ribadire i valori della convivenza civile, del rispetto reciproco e dell’inclusione. L’invito degli organizzatori è rivolto a cittadini, famiglie e realtà del territorio, con una precisa indicazione: partecipare senza bandiere, simboli politici o sigle associative. L’obiettivo è quello di dare vita a una presenza corale, che vada oltre ogni appartenenza e renda visibile la condanna collettiva di quanto accaduto. Un’occasione per dimostrare che Marsala non vuole restare indifferente di fronte alla violenza e a ogni forma di discriminazione. Al sit-in hanno aderito Libera, Archè, Libera Orchestra Popolare, Amici del Terzo Mondo, Il Rumore delle Idee, Con-Te Donna, CIF, Comitato Matteotti, ANDE, Africa Solidale oltre il Mediterraneo, Sapori e Colori e ANPI Federazione di Trapani. L’appuntamento è per mercoledì 25 novembre alle 18 in Largo Partigiani Marsalesi. La partecipazione è aperta a tutti.