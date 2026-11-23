La comunità di Paceco si stringe attorno alla famiglia Oliveri per la tragica scomparsa della piccola Megan. Un dolore che coinvolge l’intera cittadinanza e al quale l’Amministrazione comunale ha voluto esprimere pubblicamente la propria vicinanza, manifestando “profondo dolore e commozione” per la perdita della bambina. In una nota, il Comune ha rivolto alla famiglia le più sincere condoglianze e un messaggio di solidarietà, sottolineando come tutta la comunità si unisca al lutto in questo momento di immensa tristezza. In segno di rispetto e partecipazione al dolore dei familiari, l’Amministrazione ha inoltre comunicato il rinvio delle attività organizzate in collaborazione con la scuola in occasione della Giornata dell’Albero e del rispetto ambientale. Le iniziative, inizialmente previste in questi giorni, saranno recuperate nei prossimi giorni. La nuova data verrà comunicata successivamente dal Comune di Paceco.