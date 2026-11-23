Portare gli scacchi tra i banchi di scuola, offrendo ai più giovani l’opportunità di avvicinarsi a una disciplina che unisce gioco, cultura e formazione. È questo l’obiettivo del progetto “A Scuola dagli Sport della Mente”, iniziativa promossa dalla Federazione Scacchistica Italiana (FSI), completamente gratuita, finalizzata a favorire la diffusione e la conoscenza del gioco degli scacchi nelle istituzioni scolastiche. Il progetto è attualmente in corso a Marsala, presso il plesso di Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “Mario Nuccio”, diretto dal Dirigente Scolastico dott. Francesco Marchese, grazie alla collaborazione con l’ASD Lilybetana Scacchi, storica realtà scacchistica del territorio marsalese. Sono oltre 20 gli alunni coinvolti in questa esperienza formativa, seguiti dall’Istruttore Nazionale FSI Antonio Montalto, con il coordinamento scolastico dell’insegnante Laura Mezzapelle.

Attraverso lezioni teoriche, esercitazioni pratiche e momenti di gioco, i bambini stanno scoprendo progressivamente il mondo degli scacchi, imparando a conoscere i pezzi, le regole e i primi principi strategici e tattici. Gli scacchi rappresentano, infatti, uno straordinario strumento educativo: stimolano la concentrazione, la memoria, il ragionamento logico, la capacità di risolvere problemi e la pianificazione. Ma soprattutto insegnano a rispettare le regole, ad accettare il risultato delle proprie scelte e a confrontarsi correttamente con gli altri. Un aspetto particolarmente significativo dell’iniziativa è rappresentato dal fatto che tutti gli alunni partecipanti vengono tesserati gratuitamente alla Federazione Scacchistica Italiana, entrando così ufficialmente a far parte della grande comunità scacchistica nazionale. Il percorso didattico si concluderà con la costituzione di alcune squadre scolastiche che potranno rappresentare l’Istituto Comprensivo “Mario Nuccio” nelle competizioni del Trofeo Scacchi Scuola, la manifestazione federale dedicata agli studenti delle scuole italiane.

L’iniziativa conferma l’impegno dell’ASD Lilybetana Scacchi nella promozione degli scacchi tra i giovani e nella collaborazione con le istituzioni scolastiche, nella convinzione che questa disciplina possa offrire un importante contributo alla crescita culturale, educativa e sociale delle nuove generazioni. Perché imparare a giocare a scacchi significa anche imparare a pensare, scegliere e crescere.