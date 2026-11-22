PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Marc Marquez (Ducati) è campione del Mondo della classe MotoGp 2026. Lo spagnolo conquista il decimo titolo tra tutte le classi, l’ottavo in MotoGp (come Giacomo Agostini), grazie all’ottava posizione nel Gran Premio del Portogallo, ventunesimo e penultimo appuntamento stagionale. La gara la vince Marco Bezzecchi (Aprilia) davanti a Jorge Martin (Aprilia) e Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse). Ai piedi del podio c’è Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) con Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) quinto e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) sesto. Segue Brad Binder (Ktm) e poi Marc Marquez, al traguardo davanti a Luca Marini (Honda) e Iker Lecuona (Ducati).

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