TORINO (ITALPRESS) – Più forte di tutto, Carlos Alcaraz. Quando decide di alzare l’asticella non ce n’è per nessuno. Lo spagnolo per il secondo anno consecutivo approda all’ultimo atto delle Nitto ATP Finals 2026, che si stanno avviando alle fasi decisive sul veloce indoor dell’Inalpi Arena di Torino. In semifinale il 23enne di El Palmar (Murcia), n.3 ATP e secondo favorito del seeding, che aveva chiuso imbattuto il Gruppo Ivan Lendl senza concedere nemmeno un set agli avversari, ha battuto in rimonta per 3-6 6-3 7-6(1), in poco meno di due ore di partita, lo statunitense Ben Shelton, n.4 ATP e terza testa di serie, centrando la sua seconda finale consecutiva a Torino. “Oggi ho semplicemente deciso di provarci fino in fondo. Non ho pensato troppo alla condizione fisica, mi sentivo bene e sapevo che, se avessi perso, sarebbe stato comunque giusto accettarlo – ha commentato Alcaraz a fine match – Anche quando gioco contro Jannik (Sinner, ndr) qui in Italia, non sento mai tutto il pubblico contro di me, e già questo è qualcosa. Ogni volta che vengo qui mi sento davvero molto amato. E’ incredibile l’energia che ricevo durante gli allenamenti e le partite”. Lo spagnolo punta a chiudere nel migliore dei modi un 2026 nel quale ha dovuto fare i conti con il problema al polso destro che lo ha tenuto fuori per quattro mesi e mezzo: a gennaio vincendo l’Australian Open ha firmato il Career Grand Slam, è reduce da due titoli consecutivi, Vienna e Parigi indoor, ed è in serie positiva da 13 partite. Domani Alcaraz si giocherà il titolo con il numero uno del mondo, il tedesco Alexander Zverev, già trionfatore nel 2018 a Londra e nel 2021 a Torino, che nella seconda semifinale si è imposto sul russo Daniil Medvedev, n.5 ATP e quarta testa di serie, che questo torneo lo ha vinto nel 2020 (ed è stato finalista nel 2021), con il punteggio di 7-6(0) 6-4, maturato in un’ora e 28 minuti di gioco. La sfida dunque più affascinante e, vista l’assenza di Sinner, quella più equilibrata, almeno sulla carta.

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