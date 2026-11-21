ROMA (ITALPRESS) – L’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro si è ucciso. Sconvolto per l’inchiesta di Caltanissetta, si sarebbe recato da solo nella sua casa di campagna in Toscana e si è sparato. La famiglia si è allarmata perchè non rispondeva al telefono e ha avvisato la polizia.

Gianni De Gennaro, 78 anni, era indagato per depistaggio a Caltanissetta nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di Via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa del giudice Paolo Borsellino.

La settimana scorsa i pm nisseni avevano disposto perquisizioni in locali nella disponibilità di De Gennaro. E giovedì scorso i magistrati gli avevano notificato un avviso di garanzia.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).