Nei giorni scorsi una piccola rivoluzione all’interno della maggioranza in Consiglio comunale. In realtà nulla è cambiato negli assetti della coalizione a sostegno della sindaca Andreana Patti, ma una nuova ricollocazione politica è stata attuata, in maniera un pò improvvisa, dal consigliere comunale Michele Gandolfo: “Lascio Sud Chiama Nord perchè Cateno De Luca si è alleato a Giorgia Meloni” ha fatto sapere, aggiungendo “passo con Controcorrente di Ismaele La Vardera”. Da un opposto all’altro, ma entrambi – De Luca e La Vardera – tirano per la carica di Presidente della Regione. “Lavoreremo adesso per creare un movimento forte, quello di Controcorrente, anche a Marsala in vista e non solo delle elezioni regionali. Se poi La Varderà vorrà, ci metteremo a disposizione”. Intanto lunedì proprio il leader di controcorrente sarà a Marsala per un incontro, alle 19 circa, nel locale Juparanà di Piazza F. Pizzo (Inam).

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