Nuove strade sotto controllo con gli autovelox in provincia di Trapani. Il Prefetto ha individuato ulteriori tratti della rete viaria sui quali sarà possibile installare dispositivi per il rilevamento a distanza della velocità. Le nuove località interessate sono Misiliscemi e Petrosino, che si aggiungono agli altri sei Comuni già inseriti nel precedente provvedimento. Il via libera è arrivato con il decreto prefettizio del 10 novembre 2026, che autorizza i rispettivi Comandi di Polizia municipale a installare e utilizzare dispositivi o mezzi tecnici per il controllo della velocità, senza l’obbligo di contestazione immediata delle violazioni.

I nuovi provvedimenti integrano il decreto del 16 luglio scorso, che aveva già individuato le strade interessate nei territori di Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Marsala, Paceco e Valderice. Salgono così a otto i Comuni della provincia nei quali sono stati individuati tratti stradali che potranno essere sottoposti a controlli elettronici della velocità. L’iniziativa rientra in una più ampia strategia per contrastare gli incidenti stradali e aumentare la sicurezza lungo la rete viaria provinciale. Il piano prevede, oltre all’intensificazione dei controlli da parte delle Forze dell’ordine e delle Polizie municipali, anche interventi di riqualificazione delle strade da parte degli enti proprietari e gestori. Accanto alla repressione delle condotte pericolose, spazio anche alla prevenzione e all’educazione stradale. Per il secondo anno consecutivo la Prefettura di Trapani ha promosso il progetto «Una vita per strada», rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. L’iniziativa, realizzata insieme alle Forze dell’ordine, alle istituzioni e agli enti coinvolti, quest’anno raggiungerà circa mille studenti.

Il decreto del 10 novembre: consulta il provvedimento prefettizio