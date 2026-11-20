Un fine settimana all’insegna della cultura e dello spettacolo, tra grandi nomi della musica internazionale, sonorità jazz e proiezioni cinematografiche con momenti di approfondimento. Trapani e Marsala propongono tre appuntamenti che spaziano dal pianismo classico al cabaret musicale, fino al cinema d’autore. Ad aprire il programma è Bruno Canino, protagonista domenica 22 novembre alle 19 nella Sala Grande del Complesso San Domenico a Trapani. Il pianista, tra i nomi di riferimento del panorama musicale internazionale, sarà ospite della stagione cameristica autunnale dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, nell’ambito della 78ª Stagione “Verbi d’Amore”, dedicata per l’occasione al tema delle “Affinità elettive”.

Il recital propone un percorso nel Romanticismo musicale attraverso tre compositori: Felix Mendelssohn-Bartholdy, con le Variations sérieuses op. 54; Johannes Brahms, con le quattro Ballate op. 10; e Franz Schubert, con i Drei Klavierstücke D. 946. Un programma che racconta anche un ideale passaggio di testimone tra generazioni di musicisti, particolarmente evidente nel legame tra Schubert e Brahms. Sempre a Trapani, sabato 21 novembre alle 10, nella sede dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, in via Passo Castel di Terra 1, sarà presentata alla stampa Fuori fuoco, opera da camera con musiche di Diana Buscemi e libretto di Mariza D’Anna. Lo spettacolo debutterà in prima assoluta sabato 28 novembre, alle 19, al Teatro Tonino Pardo. Prevista anche una matinée dedicata alle scuole venerdì 27 novembre alle 11.

A Marsala, invece, domenica 22 novembre alle 18 il Teatro Sollima ospiterà Lino Patruno, musicista, compositore e protagonista di una lunga carriera tra jazz, televisione, cinema e teatro. Dalle prime esperienze con la Riverside Jazz Band e la Milan College Jazz Society alla fondazione del gruppo cabarettistico I Gufi nel 1964, Patruno ha attraversato decenni di spettacolo italiano, collaborando con importanti personalità del mondo musicale e televisivo. Sul palco sarà accompagnato da una band composta da Mauro Carpi al violino, Tony Terrasi al pianoforte, Gianluca Galvani alla cornetta, Salvo Pagnotta al contrabbasso, Calogero Marrali alla batteria e Antonella Parnasso alla voce. Patruno si esibirà alla chitarra, al banjo e alla voce, proponendo un repertorio di evergreen rivisitati in chiave swing e blues. L’appuntamento è organizzato dall’Associazione Accademia Beethoven. Per informazioni e prenotazioni: 320 6905330 e 339 7361339.

Il cinema sarà invece protagonista lunedì 23 novembre alle 20.30 al Cinema Empire Le Saline di Trapani, dove sarà proiettato Bella mia, film diretto da Franco Carlisi, in una serata promossa dall’associazione I Colori della Vita. La pellicola affronta temi delicati come l’identità, la maternità, il lutto e la condizione femminile, attraverso la storia di una madre alle prese con la scomparsa della figlia Bella. Quella che inizialmente sembra un allontanamento volontario si trasforma in un sospetto sempre più doloroso, legato alla possibilità di una violenza e di un femminicidio. L’assenza della giovane diventa così il punto di partenza di una riflessione sul rapporto madre-figlia e sulla ricerca di un nuovo significato per la propria esistenza. Dopo la proiezione è previsto un confronto con il regista Franco Carlisi, la psicologa e psicoterapeuta Alberta Camuto e l’attrice Jolanda Piazza. A coordinare l’incontro sarà Antonella Grillo, conduttrice radiofonica di Radio 102.