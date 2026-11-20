Rinnovato il protocollo d’Intesa, già sottoscritto nel 2023, tra il Museo “Agostino Pepoli” e la LILT, Lega Italiana Lotta ai Tumori, sezione di Trapani, ente pubblico che da più di cento anni si occupa di prevenzione e il cui motto è “ Prevenire è vivere”. A siglare il documento, approvato dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, la direttrice del Museo, Anna Maria Parrinello, e la Presidente della LILT, Elisabetta Butera. Questa collaborazione ha già dato i suoi preziosi frutti: nel corso dei tre anni scolastici appena trascorsi è stato realizzato il progetto “PREVENZIONE e ARTE – Alleanza con gli studenti delle Scuole Secondarie di II Grado per la prevenzione oncologica”, che ha visto il coinvolgimento attivo dei docenti referenti degli Istituti e di svariate centinaia di studenti delle scuole secondarie del territorio.

Per l’attivazione del progetto la LILT, in accordo con il Museo, ha previsto l’intervento qualificato di medici di varie branche, di docenti universitari, di propri volontari e di operatori museali. Coniugando in maniera inedita e innovativa l’informazione scientifica e l’accostamento attivo e personalizzato all’opera d’arte, il progetto ha inteso sensibilizzare il pubblico giovanile sulla necessità della prevenzione e dell’acquisizione di un corretto stile di vita. I giovani non si sono limitati a ricoprire il ruolo di uditori passivi, ma hanno assunto la veste di relatori e formatori, rivolgendosi direttamente ai loro coetanei secondo il modello didattico della “educazione tra pari”. Numerosi e diversificati i temi sviscerati attraverso diverse chiavi di lettura: inquinamento ambientale e fattori di rischio, l’amore come aspetto fondamentale di ogni esistenza, l’alimentazione, le dipendenze, attività fisica e gioia di vivere, la conoscenza di sé e numerosi altri. Nel corso delle attività il Museo è stato vissuto quale luogo di benessere, laboratorio di idee, spazio dove intessere relazioni e trovare occasioni di dialogo e di confronto, con un’attenzione particolare alle categorie più fragili e vulnerabili. In virtù del successo delle precedenti edizioni, anche per l’anno scolastico in corso si intende riproporre l’iniziativa, arricchendola con nuovi spunti e nuove modalità di approccio. La firma del protocollo prevede inoltre la promozione di iniziative finalizzate alla prevenzione e al benessere del pubblico adulto in genere e del paziente oncologico in particolare, attraverso laboratori esperienziali e di manualità creativa e visite culturali intese come percorsi di benessere del corpo e della mente.