“In questo scenario, speranza e fiducia non sono sentimenti facili per le nuove generazioni, alimentando frustrazione, senso di esclusione, contrapposizione, rabbia – prosegue il capo dello Stato -. L’orizzonte del mondo è basato sulle nuove generazioni e sulla capacità di legare le esperienze del presente allo sguardo dei loro occhi. Ragazze e ragazzi, con i loro talenti, le loro aspirazioni, la passione di partecipare all’edificazione del futuro, hanno il diritto di contare su un’interlocuzione con le istituzioni e la società che sappia fare propria l’esigenza di una crescita rispettosa della loro personalità in un ambito ispirato a criteri di giustizia e coesione sociale. Tutelare a livello globale i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza significa costruire, insieme a loro, le condizioni per un futuro nel quale possano riconoscersi, avere fiducia e sentirsi protagonisti di un mondo nuovo”, conclude Mattarella.
– Foto ufficio stampa Quirinale –
(ITALPRESS).