Vasto incendio in una ditta di smaltimento rifiuti nel Catanese, Vigili del Fuoco in azione

redazione

Vasto incendio in una ditta di smaltimento rifiuti nel Catanese, Vigili del Fuoco in azione

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sabato 14 Novembre 2026 - 12:46

CATANIA (ITALPRESS) – Un vasto incendio è divampato stanotte all’interno di una ditta di smaltimento di elettrodomestici situata sulla strada comunale San Todaro a Valcorrente, sul territorio di Belpasso non distante dal centro commerciale Etnapolis. Le fiamme, alte e visibili a distanza, hanno reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati con diverse squadre e mezzi speciali. Sul posto sono intervenute unità provenienti dai distaccamenti Paternò, Sud e Nord, supportate da un carro aria, e diverse autobotti della Sede Centrale, i vigili del fuoco volontari di Maletto e il tecnico di guardia e anche un’autobotte della protezione civile. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).

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