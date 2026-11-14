Pantelleria, M5S: “Stop alle demolizioni nel vecchio cimitero di Kamma”

Il Movimento 5 Stelle di Pantelleria chiede di sospendere le demolizioni e gli interventi irreversibili previsti nel vecchio cimitero della frazione di Kamma, per verificare prima la possibilità di recuperare e conservare le strutture esistenti. La richiesta formale è stata trasmessa all’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di tutelare un luogo che custodisce testimonianze storiche e affettive della comunità. “La sicurezza è una priorità e nessuno intende metterla in discussione – dichiara l’ex sindaco Vincenzo Campo –. Ma sicurezza non significa necessariamente demolizione. Prima di cancellare strutture e testimonianze storiche, occorre verificare se sia possibile intervenire con opere di consolidamento e messa in sicurezza”. Nella nota il M5S solleva anche una questione relativa alle condizioni di accessibilità del cimitero. L’1 e il 2 novembre, infatti, la struttura sarebbe stata regolarmente frequentata da familiari e visitatori, senza transenne né aree interdette. Una circostanza per la quale il Movimento chiede chiarimenti sul reale livello di pericolo e sull’eventuale urgenza degli interventi demolitori.

La proposta di una verifica tecnica

Il Movimento si è detto disponibile a mettere a disposizione un professionista indipendente per effettuare un sopralluogo e redigere una relazione tecnica sulle condizioni delle colombarie, verificando le possibilità di recupero e confrontandole con le soluzioni demolitorie. Chiesto anche il coinvolgimento della Soprintendenza per valutare il valore storico e culturale del sito e avviare un progetto organico di recupero.

Estumulazioni, i costi a carico del comune

Un altro punto riguarda le estumulazioni. Regolamento cimiteriale comunale alla mano, il M5S sostiene che le famiglie non debbano farsi carico delle spese quando gli interventi sono resi necessari da esigenze tecniche dell’Amministrazione, potenzialmente legate anche a una carente manutenzione protratta nel tempo. La proposta è quella di mettere in sicurezza le strutture, recuperare quelle conservabili, custodire le lapidi originarie e, dove possibile, restituire le sepolture alla loro collocazione storica. “Non vogliamo impedire i lavori necessari – precisa Campo –. Vogliamo che prima di demolire si verifichino tutte le alternative. Il vecchio cimitero di Kamma non deve essere svuotato per essere messo in sicurezza. Deve essere messo in sicurezza per essere conservato e restituito alla comunità”.