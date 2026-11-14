Viticoltura, nessun fondo in manovra: “Tradite le promesse ai produttori”. Pellegrino attacca Safina

Prima il rinvio in occasione della variazione di bilancio, con l’invito ad attendere la Legge di Stabilità. Adesso, con la manovra regionale da 1,7 miliardi di euro, arriva la conferma: per il comparto vitivinicolo siciliano non è stato previsto alcuno stanziamento. Una scelta che alimenta la protesta politica e le preoccupazioni di un settore strategico per l’agricoltura dell’Isola e vitale per l’economia della provincia di Trapani, dove migliaia di aziende affrontano una fase di particolare difficoltà. A denunciare il mancato intervento sono il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, che parlano di impegni disattesi e chiedono alla Regione di individuare risorse concrete per sostenere i produttori. Alla variazione di bilancio, infatti, i viticoltori erano stati invitati a pazientare in attesa della manovra finanziaria. Ma nella proposta di Legge di Stabilità non compare alcuna misura specifica a loro favore.

Cristina Ciminnisi ProgettiAmo Marsala

La denuncia di Safina: “Nessuna attenzione per il comparto”

Duro il commento del deputato regionale del Pd Dario Safina, secondo cui l’assenza di fondi non sarebbe una semplice dimenticanza contabile, ma una precisa scelta politica. “Ancora una volta il governo regionale tradisce le aspettative del comparto vitivinicolo siciliano e gli impegni annunciati”, afferma, sottolineando che non è previsto “un solo capitolo, né tantomeno uno stanziamento” destinato alla viticoltura e alle imprese del settore. Safina annuncia che riproporrà le misure necessarie per sostenere le aziende e sollecita anche la maggioranza di centrodestra a mantenere gli impegni assunti. “Le risorse si possono trovare, se esiste la volontà politica di farlo”, dichiara, contestando l’assenza di una strategia di rilancio per l’agricoltura siciliana. Il deputato Dem richiama inoltre la situazione della cerealicoltura, chiedendo che fine abbiano fatto i 30 milioni di euro promessi per il 2027 e i 20 milioni previsti per il 2028. “La Sicilia agricola non ha bisogno di passerelle, dichiarazioni di circostanza o promesse. Ha bisogno di investimenti, risorse certe e politiche capaci di accompagnare le imprese”.

La risposta di Pellegrino a Safina

Il deputato forzista Stefano Pellegrino replica piccato a Safina: “Il collega sa bene che la manovra presentata dal Governo è una proposta, che deve ancora essere esaminata e votata dall’Ars, e che le norme si costruiscono proprio nel passaggio parlamentare – dichiara Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’Ars -. Dire che sulla viticoltura il governo ‘tradisce le aspettative del comparto’ a esame non ancora iniziato serve a conquistare qualche titolo di giornale ma lascia i viticoltori esattamente dove sono.La verità è che sulla viticoltura il nostro impegno è chiaro e pubblico da settimane. La norma stralciata dalla variazione di bilancio sarà recuperata nella legge di stabilità, rimodulata come avevamo annunciato: un contributo diretto ai produttori, una tantum e a superficie, accompagnato da misure sulle giacenze, a partire dalla distillazione di crisi. Lavoreremo perché entri nel testo durante l’esame all’Ars, in raccordo con il governo del Presidente Schifani, con condizioni chiare e coperture certe.Quanto al ‘coraggio’ e alla ‘coerenza’ che Safina chiede alla maggioranza, può stare tranquillo. Gli impegni presi con le organizzazioni agricole e con le cantine sociali li manterremo in Aula, con i voti. I viticoltori siciliani aspettano risposte e riorse, e su quelle misureremo il nostro lavoro.”

Ciminnisi: “Un tradimento per migliaia di aziende”

Sulla stessa linea la deputata regionale del M5S Cristina Ciminnisi, che ricorda l’emendamento presentato dal Movimento in occasione della variazione di bilancio. La proposta prevedeva un riparto di risorse destinate direttamente ai viticoltori, e non soltanto alle cantine, ma non è mai arrivata all’esame dell’Aula. “Non è un incidente, è un tradimento”, attacca Ciminnisi, denunciando l’abbandono di migliaia di aziende agricole, imprenditori e cantine che da anni affrontano una crisi complessa. La parlamentare punta il dito anche contro gli esponenti del centrodestra che, a suo giudizio, manifestano vicinanza al settore sul territorio senza riuscire a tradurre le dichiarazioni in interventi concreti. “La provincia di Trapani non può essere ricordata solo quando serve il voto”, afferma, annunciando battaglia parlamentare con nuovi emendamenti per inserire risorse a favore della vitivinicoltura.

Da ProgettiAmo Marsala richiesta di ristori strategia per il vino

Intanto, anche a livello locale cresce la pressione affinché vengano individuate soluzioni per affrontare la crisi. La Commissione Agricoltura di ProgettiAmo Marsala, riunitasi il 10 novembre, ha elaborato una richiesta da trasmettere alla sindaca e alle competenti autorità regionali, sostenendo le proposte avanzate dagli agricoltori e dalle organizzazioni sindacali. Tra le priorità indicate figura un intervento di ristoro di 1.000 euro per ettaro di superficie vitata, considerato un sostegno immediato per le aziende in difficoltà. La Commissione condivide inoltre le richieste del mondo delle cantine: ricorso alla distillazione per alleggerire il mercato del vino sfuso e ridurre le giacenze, oltre alla creazione di un fondo di rotazione per abbattere gli interessi passivi sui finanziamenti e dare maggiore liquidità alle imprese. Accanto alle misure emergenziali, ProgettiAmo Marsala sollecita una strategia di prospettiva, puntando sulla promozione dei vini e delle eccellenze enogastronomiche della Sicilia occidentale. L’obiettivo è rafforzare il legame tra vino, turismo, cultura e identità territoriale, coinvolgendo amministrazioni comunali, Regione, cantine, consorzi di tutela, organizzazioni agricole e operatori turistici. Una partita che riguarda da vicino il territorio trapanese e che, dopo l’ennesimo rinvio, torna a porre la Regione davanti alla necessità di trasformare le promesse in risorse e interventi effettivi.