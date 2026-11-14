Girolio d’italia: la ciclo-pedalata arriva a Castelvetrano-Selinunte

La Sicilia dell’olio, dei paesaggi mediterranei e delle grandi testimonianze della storia sarà protagonista del Girolio d’Italia 2026. Domenica 15 novembre la manifestazione nazionale promossa dall’Associazione Città dell’Olio farà tappa nell’Isola con «La Tappa dell’Olio Nuovo», una ciclo-pedalata non competitiva di 60 chilometri che coinvolgerà Castelvetrano, Menfi e il Parco Archeologico di Selinunte. Un itinerario che racconta la ricchezza della Sicilia occidentale attraverso le sue identità: la Nocellara del Belice DOP e la tradizione olivicola di Castelvetrano, il paesaggio agricolo e le varietà Biancolilla, Cerasuola e Nocellara del Belice di Menfi, prima Comunità dell’Olio d’Italia, fino allo straordinario patrimonio storico e paesaggistico di Selinunte. Un viaggio nel cuore della campagna olearia, per promuovere l’olio extravergine siciliano e il legame tra produzioni di qualità, cultura e turismo lento con testimonial e ospite d’eccezione Daniele Bennati, campione delle due ruote, ex Commissario tecnico della Nazionale italiana di Ciclismo su strada e “Ambasciatore delle Città dell’Olio” che guiderà il gruppo degli appassionati che parteciperanno all’evento.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione nazionale Città dell’Olio, attraverso il Coordinamento regionale siciliano, e finanziata dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura.

«Con Girolio d’Italia la bicicletta diventa il modo giusto per attraversare i territori dell’olio: con lentezza, con attenzione, incontrando da vicino le comunità che custodiscono oliveti e frantoi – spiega Michele Sonnessa, presidente dell’Associazione nazionale Città dell’Olio –. In Sicilia la campagna olearia, le piazze dei centri storici e il paesaggio di Selinunte compongono un itinerario in cui natura, storia e cultura dell’olio si tengono insieme».

«Abbiamo voluto legare la tappa al momento più importante dell’anno agricolo, la campagna olearia, e unirlo al cicloturismo e alla scoperta del patrimonio storico dell’Isola – dichiara Giosuè Catania, vicepresidente e coordinatore regionale delle Città dell’Olio della Sicilia –. Vogliamo coinvolgere l’intera rete siciliana delle Città dell’Olio e dare visibilità nazionale al lavoro dei produttori e al valore dei nostri territori».

«Castelvetrano è orgogliosa di essere il punto di partenza del Girolio d’Italia–Tappa Sicilia. Questo straordinario evento rappresenta per noi un’importante occasione di promozione del territorio, delle sue eccellenze agroalimentari e della sua identità culturale. La Nocellara del Belice DOP, insieme al nostro olio extravergine d’oliva, costituisce uno dei simboli più rappresentativi della tradizione produttiva locale e un patrimonio da tutelare e valorizzare. Il percorso che attraverserà territori di straordinario valore paesaggistico, storico e culturale, coinvolgendo Menfi e il Parco Archeologico di Selinunte, con le Cave di Cusa, testimoniano l’importanza di fare rete tra comunità e istituzioni, mettendo insieme sport, turismo, cultura ed enogastronomia. La partecipazione dei numerosi cicloamatori a questa giornata, offrirà l’opportunità di scoprire le bellezze della nostra terra e conoscere da vicino le eccellenze delle nostre produzioni. La Nocellara del Belice DOP è espressione della storia, del lavoro e della qualità dell’agricoltura del nostro territorio, un valore identitario che merita di essere promosso anche attraverso manifestazioni capaci di raggiungere un pubblico ampio e di contribuire alla crescita turistica ed economica del comprensorio. Ringraziamo l’Associazione Nazionale Città dell’Olio, la Regione Siciliana e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione per aver contribuito a realizzare un appuntamento che valorizza le nostre comunità e le loro eccellenze» dichiara Giovanni Lentini, sindaco di Castelvetrano.

«La tappa di Girolio d’Italia a Melfi è un’occasione preziosa per far conoscere un territorio in cui il paesaggio agricolo e la qualità delle produzioni raccontano una storia comune – dichiara Francesco Gagliano, assessore all’Agricoltura del Comune di Menfi –. Attraversare in bicicletta le nostre campagne, tra vigneti e uliveti, permette di apprezzarne la bellezza e di scoprire il legame profondo tra la nostra comunità e la terra. Menfi, prima Comunità dell’Olio d’Italia, custodisce una tradizione olivicola che trova espressione nella qualità del suo olio extravergine, frutto di tre storiche varietà del territorio: Biancolilla, Cerasuola e Nocellara del Belice. Girolio è un’occasione per incontrare i produttori, assaggiare l’olio nuovo e conoscere un territorio bellissimo. Un’esperienza che unisce paesaggio, cultura dell’olio e accoglienza, coinvolgendo anche le famiglie e i più piccoli» dichiara Francesco Gagliano, assessore all’Agricoltura del Comune di Menfi.

«La manifestazione voluta dalle Città dell’olio, cui il Parco di Selinunte ha chiesto di aderire attraverserà da Menfi a Castelvetrano le terre dell’antica cora Selinuntina. Qui gli antichi coloni greci provenienti da Magara Iblea importarono e diffusero la dieta del mediterraneo, fatta di cereali, frutta, pesce, carni, vino, miele, formaggi e appunto l’olio. Ancora oggi nell’oliveta del parco si produce un olio straordinario estratto dalle olive della cultivar Nocellara del Belice, che insieme alla Cerasuola e alla Biancolilla costituiscono il blend di uno dei più tipici e raffinati oli siciliani. Il Parco custodisce ancora oggi un patrimonio storico-culturale ed enogastronomico di straordinario valore, coltivando i grani antichi, le olive e il miele prodotto da una grande colonia di api nere. Un unicum che si integra nei territori e ne costituisce la vera essenza, un baluardo di biodiversità, storia e tradizione di immenso valore» dichiara Felice Crescente direttore del Parco Archeologico di Selinunte.

IL PROGRAMMA

Castelvetrano, la partenza. Alle 8.30, in Piazza Carlo d’Aragona e Tagliavia, accreditamento dei partecipanti e consegna dei welcome kit. Alle 9.30 la cerimonia istituzionale di partenza, con i saluti di Giovanni Lentini, sindaco di Castelvetrano; Rosalia Ventimiglia, assessore del Comune di Castelvetrano; Felice Crescente, direttore del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria; Michele Sonnessa, presidente delle Città dell’Olio; Giosuè Catania, vicepresidente e coordinatore regionale delle Città dell’Olio Sicilia. Alle 10.00 il via della ciclo-pedalata.

Menfi, la sosta. Alle 11.30 l’arrivo in Piazza Vittorio Emanuele, con accoglienza e ristoro. Ad attendere i ciclisti il bruschetta point curato dagli studenti dell’Istituto Superiore «G. B. Ferrigno – V. Accardi – V. Titone» di Castelvetrano, con servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, l’area espositiva della Comunità dell’Olio di Menfi con stand, degustazioni e prodotti tipici, e attività di animazione per i più piccoli. Alle 12.00 i saluti del sindaco di Menfi, Vito Antonio Clemente, e dell’assessore Francesco Gagliano.

Selinunte. Alle 14.00 l’arrivo al Parco Archeologico di Selinunte; alle 14.30 la ripartenza verso Castelvetrano.

Castelvetrano, l’arrivo. Alle 15.00 il rientro nel Sistema delle Piazze e il Bruschetta Party con gli operatori delle Comunità dell’Olio siciliane, per festeggiare l’olio nuovo. In piazza anche lo spazio espositivo della Comunità dell’Olio di Castelvetrano, con stand, degustazioni e prodotti tipici, e l’animazione per bambini a cura de «Il Coro degli Angeli Animazione».

Iscrizioni e informazioni: https://www.avaibooksports.com/inscripcion/girolio-d-italia-tappa-sicilia/inscripcion_datos/