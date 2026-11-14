“IoClima Trapani – Io mi adatto, e tu?”: progetto per una città green. VIDEO

Cento alunni di quinta elementare scoprono come cambia il clima della loro città e come adattarsi. Parte a Trapani IoClima Trapani – Io mi adatto, e tu?, l’iniziativa promossa dal Comune nell’ambito del progetto Trapani Green, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica. Coinvolge cinque classi distribuite tra gli istituti comprensivi “Eugenio Pertini”, “Nunzio Nasi” e “Gian Giacomo Ciaccio Montalto – Umberto di Savoia”, insieme ai docenti e alle famiglie.

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Il percorso prosegue con lezioni in classe tenute da esperti. Ogni classe realizzerà, con tecnica libera, un elaborato su uno di quattro temi: piante amiche del clima, acqua e siccità, suolo e pacciamatura, impollinatori e biodiversità. A fine novembre, guidati da un agronomo, i bambini progetteranno e pianteranno in ciascun plesso un’aiuola di specie mediterranee. Il 9 dicembre l’evento finale chiuderà le attività con la premiazione. “Ondate di calore, siccità e piogge improvvise sono già cronaca quotidiana nella nostra città”, dichiara il sindaco Giacomo Tranchida. “Con Trapani Green rendiamo la città più resiliente e investiamo su chi la abiterà domani. Partire dalla scuola significa far crescere una generazione che conosce il proprio territorio e sa prendersene cura”.

“La scuola è il luogo da cui le buone abitudini arrivano nelle case”, afferma l’assessora all’Istruzione Giulia Passalacqua. “Questo percorso lega scienze, geografia ed educazione civica a un’esperienza diretta, e i bambini saranno protagonisti di ogni tappa, dal primo esperimento alla piantumazione”. “Il cambiamento climatico è un tema complesso, e i bambini lo comprendono quando possono toccarlo con mano”, spiega Filippo Salerno, responsabile scientifico del progetto. “Per questo partiamo da esperimenti semplici e da misure reali, che ogni classe raccoglie e confronta. I dati portano alle domande, le domande alle soluzioni. L’aiuola è la prima risposta concreta: piante adatte al nostro clima, un uso attento dell’acqua, un suolo protetto”. Le attività sono coordinate da Lina Stabile della Therreo S.r.l. con gli esperti Raimondo Maria Francesco, Gianvito Zizzo, Riccardo Maltese e Vincenzo Piazza.