Sanità trapanese, l’OMCeO incontra nove sigle sindacali

Liste d’attesa, carenza di personale e appropriatezza prescrittiva. Sono queste alcune delle principali criticità affrontate nel corso dell’incontro che si è svolto sabato 14 novembre, alle ore 9.30, presso la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trapani.

Alla riunione hanno preso parte le rappresentanze di dodici organizzazioni sindacali del comparto sanitario: ANAAO ASSOMED, CIMO FESMED, FASSID, FIMMG, FP CGIL Medici, SMI, SNAMI e SUMAI.

Il confronto ha consentito di mettere sul tavolo alcune delle problematiche che interessano quotidianamente il sistema sanitario provinciale, a partire dalle difficoltà legate ai tempi di attesa per visite specialistiche ed esami diagnostici e dalla persistente carenza di personale medico e sanitario, che incide sull’organizzazione dei servizi e sulla capacità di risposta alle esigenze dei cittadini.

Tra le questioni affrontate, particolare attenzione è stata riservata all’appropriatezza prescrittiva. Le organizzazioni sindacali hanno chiesto che venga avviato uno studio specifico per analizzare il fenomeno in maniera complessiva, senza limitare l’attenzione alle sole prescrizioni provenienti dal territorio.

La richiesta è infatti quella di estendere l’analisi anche agli accessi ai Pronto soccorso, così da valutare l’appropriatezza sia delle richieste di prestazioni sanitarie sia degli accessi alle strutture di emergenza-urgenza.

Si tratta di un tema strettamente collegato alla gestione delle risorse disponibili, all’organizzazione dei servizi e alla necessità di garantire risposte tempestive ai cittadini. Un’analisi complessiva potrebbe contribuire a individuare eventuali criticità nei percorsi assistenziali e a fornire elementi utili per una migliore programmazione sanitaria.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto tra l’Ordine professionale e le diverse componenti sindacali, nella consapevolezza che le problematiche della sanità provinciale richiedono un dialogo costante e un coinvolgimento condiviso dei soggetti che operano quotidianamente nel sistema.

L’obiettivo resta quello di contribuire, attraverso il confronto e l’analisi delle criticità, al miglioramento dell’assistenza sanitaria e alla tutela della salute dei cittadini della provincia di Trapani.