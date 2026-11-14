Trapani, fissata la data per la mozione di sfiducia al sindaco

Calendarizzata il prossimo 25 novembre

La mozione è stata depositata il 5 novembre e sottoscritta da undici consiglieri. Per essere approvata serviranno 15 voti favorevoli. In caso di esito positivo decadrebbero anche la Giunta e l’intero Consiglio comunale. È fissata per mercoledì 25 novembre la seduta del Consiglio comunale di Trapani chiamata a discutere e votare la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Giacomo Tranchida. L’atto, depositato lo scorso 5 novembre, è stato sottoscritto da undici consiglieri comunali. Per la sua approvazione saranno tuttavia necessari quindici voti favorevoli, secondo quanto previsto dalla normativa regionale, che stabilisce una maggioranza pari al 60% dei consiglieri assegnati. Considerato che il Consiglio comunale di Trapani è composto da 24 componenti, la soglia richiesta è dunque di 15 voti, indipendentemente dal numero dei presenti in aula. Non hanno sottoscritto la mozione Annalisa Bianco, Giuseppe Guaiana e Santo Vassallo. Determinanti potrebbero risultare anche le posizioni degli altri consiglieri indipendenti e dei componenti della maggioranza.

L’eventuale approvazione della sfiducia comporterebbe la cessazione anticipata del mandato del sindaco, della Giunta e dello stesso Consiglio comunale. La Regione Siciliana dovrebbe quindi nominare un commissario per la gestione dell’ente fino alle nuove elezioni, che potrebbero svolgersi nella primavera del 2027, con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza amministrativa. Qualora, invece, la mozione non raggiungesse il quorum dei quindici voti, Giacomo Tranchida resterebbe alla guida dell’amministrazione comunale, proseguendo il mandato in un quadro politico e consiliare che rimane caratterizzato da equilibri complessi. Il voto del 25 novembre rappresenta quindi un passaggio decisivo per il futuro amministrativo e politico della città.