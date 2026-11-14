Petrosino, il centro comuna di raccolta riparte dopo il tornado

A un mese dal passaggio del tornado che ha provocato ingenti danni alla struttura, il Centro Comunale di Raccolta di Petrosino è tornato pienamente operativo. Un risultato significativo per la città, che ha consentito di ripristinare in tempi rapidi un servizio importante per la comunità.

A comunicarlo è il sindaco di Petrosino, che ha sottolineato il lavoro svolto dall’amministrazione comunale fin dalle prime ore successive all’evento meteorologico, con l’obiettivo di garantire il più rapidamente possibile la ripresa delle attività.

Il ripristino del servizio rappresenta però soltanto una prima fase. L’amministrazione è già impegnata nella progettazione degli interventi necessari per riparare i danni provocati dal tornado e riportare la struttura alle condizioni di piena efficienza.

“Abbiamo lavorato fin da subito per garantire l’immediata ripresa del servizio. Adesso siamo impegnati nel percorso per il ripristino completo del Centro”, ha dichiarato il sindaco.

Un percorso che richiederà ulteriori interventi tecnici e lavori di riparazione, ma che punta a restituire alla cittadinanza una struttura completamente funzionale.

Dopo l’emergenza, dunque, Petrosino prosegue il lavoro di ripartenza, con l’obiettivo di recuperare quanto danneggiato e garantire la continuità dei servizi pubblici.