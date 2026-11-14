Strategia ibrida, chi minimizza è complice

C’è qualcosa di profondamente sbagliato nel modo in cui stiamo affrontando quello che sta accadendo in Italia. E non mi riferisco soltanto agli allarmi bomba, alle evacuazioni o alle interminabili verifiche delle forze dell’ordine, ma alla tentazione, sempre più diffusa, di minimizzare tutto, di liquidare ogni episodio come una bravata, una provocazione, una stupidaggine da social. Prima gli aerei, poi i supermercati, le scuole, i centri commerciali. Adesso persino le nostre case, con la prospettiva che anche router ed elettrodomestici possano diventare bersagli di attacchi informatici. In provincia di Trapani martedì, con l’allarme bomba nelle scuole del nostro territorio, non siamo rimasti spettatori comodi. L’ultimo episodio ha coinvolto circa 6.300 scuole italiane.

Una mail partita da un account compromesso riconducibile a una ex studentessa di un’università di Taiwan annunciava la presenza di un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. Il mittente, che si firmava Mikhail Andropov e si proclamava leader del fantomatico “Vilayat di Misoginistan”, minacciava di annientare gli italiani. Un messaggio delirante, senza riscontri concreti, ma sufficiente a far scattare controlli ed evacuazioni che sì, per protocollo devono essere attuati. E non è la prima volta. È evidente che siamo davanti a quello che i media chiamano ‘guerra ibrida’: una forma di conflitto che utilizza hacker, disinformazione, minacce, sabotaggi e destabilizzazione psicologica che riesce ad entrare nelle nostre case più velocemente di una bomba vera o di una dichiarazione di guerra. Una moderna strategia della tensione, nella quale può bastare mietere paura in migliaia o milioni di persone. E proviamo a immaginare cosa succederebbe se domani la stessa minaccia arrivasse negli ospedali, nei tribunali, nelle carceri o negli uffici pubblici. Quante persone, quanti servizi, quanta normalità potrebbero essere messi in ginocchio? Il bersaglio, forse, non è soltanto un edificio. È la fiducia delle persone, la loro quotidianità, la percezione di vivere in un Paese sicuro.

Naturalmente, anche la politica si muove. Una parte della destra invoca un rafforzamento della collaborazione con la Nato e maggiori investimenti nella difesa. Giorgia Meloni dal suo canto ha fatto una contromossa: ha convocato le opposizioni per chiedere unità davanti a una situazione che definisce preoccupante. Un gesto istituzionale che arriva mentre il Paese si avvicina alle elezioni politiche del 2027 e dopo settimane di pressioni del centrosinistra sui rapporti geopolitici del governo. È inevitabile che emergano interrogativi politici: quanto questa convocazione può essere usata come ‘specchietto per le allodole’? Non sappiamo ancora chi ci sia dietro questa sequenza di episodi, né se esista un’unica regia. Il disorientamento è reale e aspettare che accada qualcosa di irreparabile prima di prendere sul serio questi segnali sarebbe un errore imperdonabile.