Crisi del vino siciliano, Safina risponde a Pellegrino

La crisi del comparto vitivinicolo siciliano continua ad alimentare il confronto politico all’Assemblea regionale. Dopo le dichiarazioni di Stefano Pellegrino, arriva la replica del deputato regionale del Partito Democratico Dario Safina, che contesta la ricostruzione del collega di Forza Italia e rivendica il ruolo delle opposizioni nella presentazione delle misure a sostegno dei produttori.

Safina ricostruisce quanto avvenuto durante l’esame della variazione di bilancio, sostenendo che il centrodestra abbia presentato una sola norma per il settore, quella relativa alla ricapitalizzazione delle cantine sociali. Una proposta che, afferma, aveva immediatamente criticato in Commissione Bilancio, evidenziandone “l’inapplicabilità e i limiti operativi”.

Di segno diverso, secondo il parlamentare del PD, le iniziative presentate dalle opposizioni: contributi diretti ai viticoltori e attivazione della distillazione di crisi, nel rispetto dei vincoli della normativa europea. Proposte che, denuncia Safina, sarebbero state prima bocciate in Commissione e successivamente escluse dall’esame dell’Aula attraverso lo stralcio dal percorso legislativo.

Il deputato interviene anche sull’annuncio di Pellegrino relativo alla possibilità di recuperare queste misure durante l’esame della prossima Legge di Stabilità. “I viticoltori non possono vivere di promesse, né tantomeno di annunci reiterati a ogni passaggio parlamentare”, afferma Safina, che invita la maggioranza a passare dalle dichiarazioni agli interventi concreti.

Il parlamentare dem richiama soprattutto le difficoltà dei produttori siciliani, con particolare riferimento a quelli della provincia di Trapani, alle prese con una crisi che richiede liquidità, strumenti per affrontare le giacenze e interventi tempestivi.

La sua replica si conclude con un messaggio diretto a Pellegrino: “Meno lezioni di coerenza e più fatti”. Safina sostiene che “le carte e i verbali parlamentari raccontano una storia ben diversa” da quella descritta dal deputato di Forza Italia.

Una precisazione, tuttavia, accompagna la polemica politica. “Se davvero, durante l’esame in Aula, troverete le risorse necessarie per sostenere il comparto vitivinicolo siciliano, sarò io stesso, per primo, a compiacermene”, conclude Safina, ribadendo che l’obiettivo non è intestarsi una battaglia politica, ma ottenere risultati concreti per i viticoltori.