Giornata dei poveri, aperte a pranzo le mense fraterne della Diocesi di Mazara

Si celebra il 15 novembre la X Giornata mondiale dei poveri. Quest’anno Papa Leone XIV invita a riflettere sul tema “Il Signore è il rifugio del povero” (cfr. Sal 14,6). Nel suo messaggio, il Papa richiama tutti alla responsabilità profonda delle nostre comunità cristiane: «In Cristo siamo chiamati dunque anche noi a diventare poveri e a farci rifugio per il povero. La comunità cristiana non può rimanere insensibile davanti ai tanti che oggi sono alla porta e rimangono invisibili a quanti stanno chiusi tra le proprie mura». La Giornata, dunque, vuole essere l’occasione per ogni persona di interrogarsi sul modo di vivere la carità nelle comunità, rinnovando un ascolto senza giudizio e un impegno quotidiano fondato sulle relazioni e sulla dignità della persona.

La Caritas diocesana, guidata da suor Chiara Seno, per la Giornata propone alcune attenzioni concrete. Anche quest’anno le mense fraterne di Mazara del Vallo, Marsala e Salemi saranno aperte per il pranzo domenicale. «Ma invitiamo tutte le parrocchie a promuovere una raccolta speciale di prodotti per l’igiene personale (bagnoschiuma, sapone, dentifricio, spazzolini da denti) – dice suor Chiara Seno – si tratta di beni essenziali che potrete destinare alle persone che frequentano quotidianamente i servizi delle vostre Caritas. Un gesto semplice ma concreto per tutelare la cura di sé e la dignità di chi vive in condizioni di fragilità».