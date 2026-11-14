Grande città Trapani-Erice, Bica e Safina a confronto

La Grande Città Trapani-Erice torna al centro del dibattito politico provinciale, con due esponenti regionali che, pur partendo da sensibilità e valutazioni differenti, convergono su un punto: la decisione sul futuro assetto istituzionale del territorio deve passare attraverso il coinvolgimento dei cittadini.

Da una parte Giuseppe Bica, deputato regionale di Fratelli d’Italia, che nel corso di una conferenza stampa ha annunciato l’intenzione di intervenire sulla normativa regionale per semplificare le procedure referendarie. Dall’altra Dario Safina, parlamentare del Partito Democratico, che ha affidato a una lettera aperta una riflessione articolata sulla possibile fusione tra Trapani ed Erice, invitando a evitare che il progetto diventi uno strumento di contrapposizione politica.

Per Bica, il problema è innanzitutto normativo. Le attuali disposizioni prevederebbero requisiti e quote referendarie difficili da raggiungere. Da qui la volontà di lavorare a una modifica della legge che renda più agevole il percorso, lasciando poi agli elettori la possibilità di esprimersi. Il deputato di FdI si è detto convinto che il territorio abbia bisogno di una gestione più unitaria, sottolineando come sia poco razionale, a suo giudizio, mantenere due realtà amministrative distinte in un contesto caratterizzato da una forte continuità urbanistica e territoriale.

Una posizione che trova un punto di contatto con quella di Safina, ma che il deputato del PD accompagna a una serie di interrogativi. Nella sua lettera, Safina invita a non ridurre la questione alla semplice scelta tra due Comuni e un’unica amministrazione. Prima di arrivare a una fusione, sostiene, occorre chiarire quali sarebbero i vantaggi e le eventuali penalizzazioni sul piano economico, finanziario e amministrativo. In particolare, richiama l’attenzione sui finanziamenti straordinari previsti per i Comuni che si fondono e sulle possibili conseguenze per la partecipazione ai bandi regionali, nazionali ed europei.

Safina chiede inoltre che il confronto non si limiti a Trapani ed Erice, ma possa estendersi anche a Valderice, Custonaci e Buseto Palizzolo, nel quadro di una riflessione più ampia sull’area vasta e sulle potenzialità dell’agro ericino. Un percorso che, secondo il parlamentare dem, dovrebbe considerare soprattutto la qualità dei servizi, dalla mobilità alla gestione dei rifiuti, dalla manutenzione urbana ai servizi sociali.

Il deputato del PD ha anche annunciato che chiederà di inserire nei programmi elettorali delle future amministrazioni di Trapani ed Erice l’impegno a promuovere il percorso referendario previsto dalla legge. Una precisazione, la sua, per chiarire che sostenere il referendum non significa dichiararsi favorevole alla fusione, ma garantire ai cittadini la possibilità di scegliere in maniera consapevole.

Due posizioni, dunque, con accenti diversi: Bica punta sulla semplificazione normativa e sulla necessità di una governance unitaria; Safina insiste sulla necessità di approfondire costi, benefici e dimensione territoriale del progetto, mettendo in guardia dalle possibili strumentalizzazioni elettorali.

Il terreno comune resta quello della partecipazione popolare. La Grande Città, almeno nelle intenzioni espresse dai due deputati regionali, non può essere decisa soltanto nelle stanze della politica. Saranno i cittadini, attraverso un eventuale referendum, a dover dire l’ultima parola.