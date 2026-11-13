Due bombe allampano il governo

Come volevasi dimostrare, è risuccesso. Non che non ce lo aspettassimo, giusto? Per la seconda volta in due giorni, anche stamattina, in molti si sono scapicollati a scuola, allertati da un altro fantomatico allarme bomba. Scene di evacuazione festosa, giubilo tra i bambini, alcuni dei quali hanno intuito il giochino e ci scherzano pure su. Un amico mi ha raccontato del figlio maggiore che lo guardava da sopra la spalla, con lo sguardo incredulo di chi dice: “Non ci credo, papà… ci siete cascati di nuovo?! Che polli”. Sì, lo sanno fare. E così, alla spicciolata, genitori, nonni e tate, tutti a raccolta davanti al portone delle scuole, a fare di conto sugli effettivi giorni di scuola da settembre a oggi, escludendo: malattie dei pupi, malattie delle maestre, scioperi sindacali, giornate di assemblea, interruzioni per guasti all’impianto idrico o elettrico, prove di evacuazione per il terremoto e, ultima della playlist, a gran furore: allarme bomba.

Dunque, anche oggi si tratterebbe ancora di lui. L’ormai famigerato Mikhail Andropov, protagonista indiscusso delle prime pagine dei giornali. Pazzo singolo, o commando composto da diversi criminali? Che importa: chiunque ci sia dietro a quel nome, lo si immagina in questi giorni giulivi, spiare dal buco della serratura, godendo come un riccio per tutta questa inaspettata popolarità.

Alla fine dei giochi, una domanda sorge spontanea: cui prodest questo allarme mediatico, nel mezzo della più terribile tempesta geopolitica internazionale? A chi va il vantaggio? Chi ci guadagna? Difficile dirlo.

Di certo non il governo che, al solito, dà la spiacevole impressione di essere colto alla sprovvista in materia di cyberdifesa (e non solo), e ci dimostra – una volta di più – che il re è nudo, che sa di esserlo, mentre prova disperatamente a giocare la carta della vittima. Magari, chissà, sarà pure colpa dei governi precedenti: per quanto questa scusa, finora, ce l’abbiano risparmiata. E così, ecco che si cerca rifugio in formule rassicuranti, filosofiche con venature a tratti metafisiche: strategia del terrore, tentata destabilizzazione, attacco ibrido, eccetera.

Peccato che, subito dopo l’allarme, cominci la farsa: perché allo stato dei fatti il sistema scolastico italico si è fatto raggirare da uno che si fa chiamare, nella traduzione, Michele D’Uomo e si professa originario del Governatorato del Misogini-stan. Per carità, specie quando ci sono di mezzo i nostri figli, bisogna sempre prendere in considerazione ogni minima minaccia, anche la più improbabile. Ma insomma, a spanne, l’intento perculatorio era del tutto evidente: già insito nelle parole di quel testo uscito fuori da un film di Woody Allen, prima maniera. Quello degli esordi: “Prendi i soldi e scappa”, oppure “Il dittatore dello stato libero di Bananas”. E come dice qualcuno, sarebbe bastato forse un antivirus discreto: e oggi semplicemente parleremmo d’altro.

Il rovescio serio della medaglia, invece, confina con la nostra serenità e la nostra qualità di vita nell’immediato futuro. Né più né meno. In questi giorni abbiamo sentito di attacchi reali ai supermercati, alla banca del sangue francese, e poi minacce agli aerei in volo, in alcuni casi scortati fino all’atterraggio da caccia militari; e oggi una minaccia, seppur in stile Brancaleone, alla scuola italiana.Tiriamo le somme, e una cosa, se non altro, l’abbiamo capita: siamo in mezzo a una guerra sofisticata a bassa intensità. E che sia per colpa del petrolio, di Trump, della guerra di Putin o di quella di Netanyahu ( o tutti insieme ) una cosa di sicuro stanno riuscendo a farla: farci prendere la vita in odio.

Non è solo colpa dei cretini che fanno hackeraggio: quelli sono un riflesso condizionato, fanno soltanto il loro mestiere, giocano a fare i criminali. E qualche volta ci riescono. Ma lo fanno a prescindere, l’hanno sempre fatto, come scrivevo ieri, deliberatamente: un po’ perché sono mitomani, un po’ perché hanno eletto a missione di vita il tenere gli altri sotto pressione. La categoria è piuttosto riciclata. Sono, a ben vedere, l’evoluzione della specie di quelli che un tempo spedivano lettere ricattatorie composte con parole ritagliate dai fogli di giornale, di quelli che trascorrevano il sabato pomeriggio a fare scherzi telefonici che non avrebbero confessato nemmeno ai loro più cari amici: imbecilli patentati di una società che va a rotoli, privi di uno scopo nella vita se non quello di campare alle spalle delle paure altrui. Parassiti che ci sono sempre stati, e che agiscono per noia, per gioco, per sfida o per malattia mentale. Sì, in una parola: malati. Ma, ripeto, nessuna novita’. Senonché, adesso hanno assunto la forma di pericolosi hacker digitali.

Da una parte il crimine, con queste nuove forme; dall’altra, chi ci dovrebbe difendere da questi squilibrati: lo Stato. O no? Beh numeri alla mano, c’è poco da stare allegri. Il quadro appare eloquente: l’Italia continua a inseguire i principali partner europei nel settore della cybersicurezza con pochissimi specialisti addetti. Francia, Germania e Regno Unito hanno sicuramente costruito negli anni apparati più solidi e una base professionale più ampia, mentre il nostro Paese resta – ahinoi – fanalino di coda.

Non solo siamo al palo ma ci vogliamo pure rimanere. Ci si chiede come diavolo sia possibile, ad esempio, che meno di dieci giorni fa uno degli uomini di questo governo, Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica Amministrazione, abbia spiegato che lo Stato non può permettersi (?!) di assumere chi sappia intercettare questi malintenzionati: semplicemente perché il tetto agli stipendi pubblici, fissato a 311mila euro l’anno, non basta. Sembra fantascienza vero ? E invece, l’ha detto. Aggiungendo poi che gli hacker guadagnano in media, persino i più sfigati, un milione all’anno: una cifra, peraltro che non trova alcuna conferma ufficiale.

Quindi, ricapitolando il governo-pensiero: quando si tratta di impegnarsi ad armare la difesa con il 5% del PIL entro il 2035 va tutto bene, specie se a beneficio delle grandi lobby dell’industria; quando invece si tratta di pagare dei bravi professionisti per tenere al sicuro la serenità, nostra e dei nostri figli, invece, no! … mi spiace, non si può, perché costa troppo! E non ce lo possiamo permettere… Insomma: il metaverso.

Ci ricorderemo di Zangrillo e di questo governo cascato dalle nuvole, che ultimamente – a partire dal volto della Meloni – sembra assumere dei preoccupanti connotati estetici: una faccia sempre più bolsa, gli occhi sgranati, impotenti e/o incolpevoli (per loro è probabilmente sinonimo) e lo sguardo perso nell’etere. Di questi tempi fra l’altro, sembrano assomigliare un po’ tutti – fateci caso – ad un polpo “allampato”, appena folgorato da un potente fascio di luce di lampara. Un fascio destinato, si spera, a estinguersi nel più breve tempo possibile.