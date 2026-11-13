La scuola siciliana fa i conti con i suoi problemi: studenti in calo, tempo pieno poco diffuso e competenze sotto la media nazionale

Perde studenti, ma continua anche a fare i conti con profonde differenze territoriali nell’accesso ai servizi educativi e con difficoltà negli apprendimenti. La fotografia del momento che sta attraversando la scuola in Sicilia passa da un calo demografico che inevitabilmente si riflette su un calo degli iscritti (in 7 anni sono stati registrati quasi 79 mila unità in meno), ma anche da un tempo pieno alla primaria che rimane poco diffuso, mentre i risultati delle prove Invalsi restituiscono un quadro ancora distante dalla media italiana.

Questi alcuni tra gli aspetti che sono emersi nel volume “Sistema scolastico e transizione demografica. Rapporto sulla scuola in Sicilia 2026”, realizzato dai ricercatori dell’Università LUMSA, pubblicato da Edizioni Studium. La presentazione è avvenuta nella Sala Pio La Torre di Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea regionale siciliana. Sono intervenuti Emmanuele Massagli, Giuseppe Notarstefano, Giorgio Cavadi e Vincenzo Schirripa. A introdurre i lavori Valentina Chinnici, presidente della Commissione Biblioteca dell’Ars.

Meno studenti, più disuguaglianze

Il calo demografico attraversa tutti i gradi di istruzione. Tra gli anni scolastici 2018/2019 e 2025/2026 la Sicilia ha perso complessivamente 78.697 iscritti: 12.801 nella scuola dell’infanzia, 26.382 nella primaria, 21.957 nella secondaria di primo grado e 17.557 nelle superiori.

«Il quadro statistico offerto dai dati ufficiali del MIM mostra una progressiva riduzione della popolazione scolastica negli ultimi anni, sostanzialmente diffusa in ogni grado e in tutte le province», sottolinea Giuseppe Notarstefano, docente di Statistica economica dell’Università LUMSA. Il fenomeno presenta però differenze significative, dalla forte contrazione degli iscritti alla scuola dell’infanzia nella Sicilia orientale alla diminuzione degli studenti degli istituti tecnici e professionali rispetto ai licei.

La riduzione della popolazione scolastica pone interrogativi sull’organizzazione della rete degli istituti, soprattutto nei territori già interessati dallo spopolamento.

«Meno studenti non deve significare meno scuola», sottolinea Emmanuele Massagli, professore associato dell’Università LUMSA e curatore del rapporto. «La sfida è trasformare questa crisi in un’occasione per migliorare la qualità della didattica, personalizzare gli apprendimenti e valorizzare tutti i talenti, anche sfruttando un migliore rapporto tra numero degli alunni e docenti». Il docente richiama inoltre le conseguenze della chiusura degli istituti nelle aree interne, dove la presenza della scuola rappresenta un presidio essenziale per la tenuta delle comunità.

Tempo pieno e apprendimenti, i divari territoriali

Il rapporto mette in luce anche le disuguaglianze nell’offerta educativa. Il tempo pieno nella scuola primaria, pur essendo cresciuto nell’isola dall’8,06% al 15,36%, continua a presentare forti differenze territoriali. Palermo resta in fondo alla graduatoria provinciale, con una percentuale inferiore al 10%, mentre Enna, Caltanissetta e Messina raggiungono valori vicini al 30%.

Sul fronte degli apprendimenti, nel 2025 soltanto il 47% degli studenti siciliani di terza media ha raggiunto almeno il livello 3 nelle prove Invalsi di italiano, contro una media nazionale del 59%. Un divario di dodici punti percentuali che si accompagna alle differenze nell’accesso ai servizi scolastici.

La ricerca prende in esame anche le scelte formative degli studenti. Nell’isola il 61,6% degli iscritti al primo anno delle superiori sceglie un liceo, contro il 56% della media nazionale, mentre l’istruzione professionale registra una contrazione di 13.897 studenti nel periodo analizzato.

Studenti con disabilità, cresce il bisogno di sostegno

Tra gli aspetti evidenziati dalla ricerca c’è anche l’evoluzione della presenza degli alunni con disabilità. «Cresce uniformemente nelle province siciliane la presenza di studenti con disabilità nelle scuole, ma non cresce proporzionalmente la popolazione di insegnanti di sostegno», rileva Notarstefano.

Un dato che aggiunge un ulteriore elemento al quadro delle trasformazioni del sistema scolastico e richiama l’attenzione sulla capacità di rispondere alle esigenze educative degli studenti.

Una ricerca aperta alle scuole e ai territori

«Consideriamo questo Rapporto un numero zero, un cantiere di ricerca e documentazione aperto», afferma Vincenzo Schirripa, presidente del Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria e curatore del volume. «Siamo convinti che mettere insieme voci diverse, ben radicate nella realtà dei processi formativi, sia una responsabilità da condividere». L’intenzione è coinvolgere le comunità scolastiche nella costruzione di una conoscenza più approfondita del sistema educativo siciliano.