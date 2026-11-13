A Calatafimi torna il Presepe Vivente: 5 date tra dicembre e gennaio

Il Natale a Calatafimi Segesta si rinnova nel segno della tradizione e della partecipazione popolare. Torna, per la sua dodicesima edizione, il Presepe Vivente, manifestazione organizzata dall’Associazione culturale “Calatafimi è…” presieduta da Giuseppe D’Anna, che trasformerà ancora una volta il centro storico in un suggestivo villaggio di Betlemme. L’appuntamento è fissato per cinque giornate: 26 e 27 dicembre 2026 e 2, 3 e 6 gennaio 2027. La rappresentazione coinvolgerà numerosi figuranti, adulti, giovani e bambini, che daranno vita a scene della Natività e momenti di vita quotidiana ispirati alla Betlemme di duemila anni fa. Il percorso si snoderà tra le stradine, i vicoli e gli scorci caratteristici del quartiere Li Ficareddi. Archi, cortili, antiche abitazioni e strade in pietra diventeranno parte integrante della scenografia, contribuendo a ricreare un’atmosfera d’altri tempi. Lungo il tragitto i visitatori incontreranno artigiani, botteghe e antichi mestieri, in una ricostruzione che restituisce usi e tradizioni di una comunità.

La comunità protagonista della rappresentazione

Sono soprattutto i figuranti a rappresentare l’anima della manifestazione. Con i loro costumi e le interpretazioni, daranno vita a un grande palcoscenico a cielo aperto, accompagnando il pubblico fino alla grotta dove saranno rappresentati Maria, Giuseppe e il Bambino. La scena della Natività costituisce il momento centrale del percorso, un’occasione per riscoprire il significato più autentico del Natale. L’iniziativa si propone anche come occasione per valorizzare il patrimonio storico e gli scorci più caratteristici di Calatafimi Segesta, attraverso una manifestazione costruita con il contributo della comunità e legata alla memoria e alle tradizioni locali.

Biglietti, orari e informazioni

Il Presepe Vivente sarà visitabile il 26 e 27 dicembre 2026 e il 2, 3 e 6 gennaio 2027. La biglietteria sarà aperta dalle 15.30 alle 20 in piazza Torre, mentre l’ingresso al percorso, in via Roma 13, sarà consentito dalle 16.30 alle 20.30. Il biglietto costa 8 euro. L’ingresso è gratuito per i bambini fino a 8 anni e per le persone con disabilità. La visita ha una durata di circa 45 minuti. Gli organizzatori consigliano di indossare scarpe comode. Il percorso, infatti, presenta difficoltà per chi utilizza passeggini e carrozzine. L’appuntamento è nel quartiere Li Ficareddi, dove per cinque giornate la tradizione del presepe prenderà vita tra le strade di Calatafimi, offrendo a residenti e visitatori un’esperienza immersiva nel clima e nella suggestione del Natale.