Emergenza idrica, via libera a nuovi pozzi a Salemi e Castelvetrano

Due interventi per rafforzare l’approvvigionamento idrico nel territorio provinciale e affrontare le criticità che interessano Salemi e la frazione di Triscina. La Cabina di Regia regionale per l’emergenza idrica ha espresso parere favorevole su due progetti presentati dai Comuni, nel corso della seduta dello scorso 5 novembre, alla presenza del presidente dell’ATI Trapani, Francesco Gruppuso (sindaco di Calatafimi Segesta), e del direttore generale Pierluigi Carugno.

A Salemi pozzo gemello

Per Salemi è arrivato il via libera definitivo alla realizzazione di un pozzo gemello in contrada Monte Polizo. L’infrastruttura attualmente esistente, profonda 227 metri, ha registrato negli anni una riduzione della portata, passata da 12 a 8 litri al secondo, a causa di problemi di collasso del fondo. Dopo gli approfondimenti tecnici condotti dal Comune insieme al Genio Civile, è stata individuata nella perforazione di un nuovo pozzo, fino a circa 230 metri di profondità, la soluzione più efficace. L’investimento previsto è di 220 mila euro, con tempi di realizzazione stimati in 15-20 giorni.

Un nuovo pozzo per Triscina

Esito positivo anche per il progetto del Comune di Castelvetrano, che punta a migliorare la continuità dell’erogazione idrica a Triscina. L’intervento complessivo, dal valore stimato di 1,2 milioni di euro, comprende la realizzazione di un nuovo pozzo in località ex-Filpi e la posa di una condotta di adduzione lunga circa quattro chilometri. In questa prima fase, la Cabina di Regia ha autorizzato circa 70 mila euro per avviare immediatamente le indagini e i lavori di ricerca idrica. L’eventuale riscontro positivo delle prove consentirà di procedere con il finanziamento dell’intera opera infrastrutturale. “Si tratta di un passaggio importante – afferma il sindaco castelvetranese Giovanni Lentini – volto a rafforzare la rete di approvvigionamento idrico di Triscina, con l’obiettivo di individuare nuove risorse e migliorare l’affidabilità del servizio a beneficio dei residenti e dei numerosi cittadini”.

La soddisfazione dell’ATI Trapani

Soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’ATI Trapani, Francesco Gruppuso, che ha sottolineato il valore della collaborazione tra le istituzioni coinvolte. “Esprimo grande soddisfazione per gli esiti di questa seduta della Cabina di Regia regionale, che segna un ulteriore risultato concreto e fondamentale per due comunità importanti della nostra provincia”, ha dichiarato. Gruppuso ha evidenziato come la sinergia tra ATI, amministrazioni comunali, Genio Civile e struttura regionale guidata dal direttore Salvatore Cocina stia consentendo di fornire risposte rapide e mirate. Il nuovo pozzo di Monte Polizo permetterà a Salemi di recuperare risorse idriche in tempi brevi, mentre l’avvio delle ricerche a ex-Filpi rappresenta il primo passo per affrontare le storiche difficoltà di approvvigionamento di Triscina. “Continueremo a lavorare con determinazione al fianco di tutti i sindaci del Trapanese per mettere in sicurezza il sistema idrico provinciale”, ha concluso Gruppuso.