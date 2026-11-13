“Sempre più difficile entrare e uscire da casa”: scrive un marsalese che abita dietro la scuola Asta

Buongiorno,

sono un residente in via G. Falcone 4/A, Marsala (in un condominio alle spalle della scuola “Asta”).

Da circa un mese, in seguito alle circolari della Scuola che hanno impedito di accedere dai cancelli principali con i mezzi privati dentro l’area di pertinenza della scuola, come avveniva in precedenza (decisione presa per motivi di sicurezza che non contesto), tutti i residenti interessati, viviamo, nel quotidiano, dei momenti di estremo disagio e difficoltà per accedere o uscire dalle nostre abitazioni con le autovetture.

In sostanza, nonostante segnalazioni, PEC, e quant’altro, indirizzate alla scuola, al Comune di Marsala, ed alla Polizia municipale, il problema rimane sempre irrisolto (abbiamo visto ogni tanto qualche Vigile, ma il problema si ripresenta lo stesso in seguito, e in assenza di controlli).

Come da foto in allegato, nella stradina adiacente la scuola, in diversi momenti della giornata, la situazione diventa ingestibile (si evidenzia che un piccolo cancello situato nella stradina, risulta al momento l’unico accesso per alunni e genitori).

Gli stessi genitori rimangono bloccati nel traffico per diverso tempo, come del resto noi residenti, a causa di parcheggi inopportuni, e della mancata gestione della circolazione, senza pensare che in caso di necessità di accesso dei mezzi di soccorso, potrebbero esserci delle vite in gioco, in quanto sappiamo che a volte i minuti ed a volte i secondi, potrebbero fare la differenza.

Si chiede cortesemente alla Scuola, agli organi municipali preposti, e alla Polizia Municipale, di dirimere questa problematica con tempestivi interventi in merito (un intervento che potrebbe migliorare la problematica potrebbe essere quello di aprire, solo per i pedoni, altri cancelli, che per il momento sono chiusi, in modo di distribuire il flusso in entrata ed uscita, per adesso concentrato su un piccolo cancelletto, il quale, lo ribadisco, è situato in una strada dove non possono passare due autovetture contemporaneamente).

Grazie

Un residente esasperato