Stadio, il Tar accoglie il ricorso del Libero Consorzio contro il Trapani Calcio

Nuovo decreto del Tar sulla vicenda dello Stadio Provinciale trapanese. Il Tribunale Amministrativo siciliano ha accolto l’istanza presentata dal Libero Consorzio Comunale di Trapani, revocando il precedente decreto cautelare che aveva consentito al Trapani 1905 di mantenere la disponibilità dell’impianto per disputare la partita casalinga del 15 novembre. Il provvedimento, firmato dal presidente facente funzioni Federica Cabrini e pubblicato oggi 13 novembre 2026, interviene sul decreto n. 718/2026, con il quale il Tribunale amministrativo aveva inizialmente accolto la richiesta della società granata di sospendere gli effetti della disposizione di sgombero dello stadio.

La partita al centro del contenzioso

La controversia nasce dalla determinazione dirigenziale n. 301 del 6 novembre 2026, con la quale il Libero Consorzio aveva intimato al Trapani 1905 di sgomberare i locali dello Stadio Provinciale entro il 10 novembre, nonostante fosse già in calendario una gara casalinga per il 15 novembre. La società aveva quindi presentato ricorso al Tar il 9 novembre, chiedendo misure cautelari urgenti. La prima decisione del Tribunale aveva sospeso gli effetti del provvedimento proprio per consentire lo svolgimento della partita.

La circostanza non comunicata al tribunale

A determinare il ribaltamento della decisione è stata una circostanza evidenziata dal Libero Consorzio nella richiesta di revoca: durante la stagione sportiva 2026/2027, il Trapani 1905 aveva già utilizzato il Velodromo di Palermo per disputare le proprie gare interne, peraltro a porte chiuse per ragioni di sicurezza pubblica, pur mantenendo formalmente la disponibilità dello Stadio Provinciale. Secondo il Tar, questo elemento era stato omesso dalla società nell’istanza cautelare presentata il 9 novembre. Una circostanza ritenuta rilevante dal presidente del Tribunale, che ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per revocare il precedente decreto.

2.500 euro di spese legali

Il decreto dispone anche la condanna del Trapani 1905 al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in 2.500 euro in favore del Libero Consorzio, oltre Iva, Cpa e spese generali nella misura del 15%. Il provvedimento è stato trasmesso anche alle Prefetture di Palermo e Trapani, affinché possano adottare eventuali misure di competenza in vista del regolare svolgimento dell’evento sportivo previsto per il 15 novembre. La revoca della sospensiva riapre dunque la questione della disponibilità dello Stadio Provinciale alla vigilia della gara casalinga del Trapani 1905.