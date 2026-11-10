Stadio Provinciale Trapani, TAR sospende sgombero: la gara del 15 novembre ci sarà

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha disposto la sospensione del provvedimento con cui il Libero Consorzio Comunale di Trapani aveva intimato al F.C. Trapani 1905 di lasciare i locali dello Stadio Provinciale entro il 10 novembre. Il decreto monocratico d’urgenza è stato emesso in seguito al ricorso presentato dalla società sportiva, presieduta da Valerio Antonini, contro la Determinazione Dirigenziale n. 301 del 6 novembre 2026. Il provvedimento dell’ente provinciale faceva riferimento alla scadenza della concessione dello stadio, risalente al 27 febbraio 2026, e alla sentenza del Tribunale di Trapani n. 808/2026. Il presidente del TAR Sicilia, Salvatore Veneziano, ha ritenuto sussistenti i presupposti di eccezionale gravità e urgenza per intervenire con un decreto immediato, senza attendere la preventiva notificazione del ricorso. Tra gli elementi valutati, la scadenza imminente del termine per lo sgombero e la partita casalinga del Trapani, già programmata per il 15 novembre. Il giudice amministrativo ha quindi sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato, anche per consentire lo svolgimento dell’incontro nella data prevista. La disputa della gara resta comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni delle autorità di pubblica sicurezza e della Commissione di Vigilanza competenti.

La decisione ha carattere cautelare e non definisce il merito della controversia relativa alla gestione dello stadio. Il decreto stabilisce inoltre i successivi adempimenti processuali: il ricorrente dovrà notificare il provvedimento alle altre parti entro due giorni. La misura cautelare decadrà se il ricorso principale, corredato dalla relativa domanda cautelare, non sarà notificato entro quindici giorni e depositato nei successivi cinque. La vicenda amministrativa e giudiziaria resta dunque aperta, mentre il provvedimento del TAR consente, allo stato, di superare l’imminente scadenza dello sgombero in vista della gara del 15 novembre.