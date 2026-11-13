Alla “Stefano Pellegrino” di Marsala si inaugura la “Curvatura Sportiva”

Lo scorso 9 novembre, presso il plesso di Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Stefano Pellegrino” di Marsala, è stata ufficialmente inaugurata la “curvatura sportiva”, ovvero il potenziamento di scienze motorie e sportive, che prevede un incremento delle ore dedicate allo sport con attività pomeridiane di tennistavolo, atletica e pallavolo svolte da un docente della scuola e rivolto agli alunni dell’Istituto. L’iniziativa, che nasce da un’idea della dirigente scolastica Sabrina Francesca Maria Marino, si è concretizzata grazie all’approvazione del progetto da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, presieduto da Roberto Grasso. “L’idea sottesa è che attraverso lo sport si superano tutte le barriere; si impara a rispettare le regole divertendosi, a fare squadra e a vivere una sana competizione. Tale percorso coniuga il benessere psicofisico con il successo formativo, rivelandosi uno strumento strategico per l’inclusione, la prevenzione della dispersione scolastica e la promozione di sani stili di vita”, dichiara la preside. L’Istituto – che ha abbracciato i progetti ministeriali “Scuola Attiva” sin dall’infanzia, ed è parte della Rete SHE (Schools for Health in Europe) – punta anche a una collaborazione sempre più solida con le famiglie del territorio, promuovendo percorsi informativi sulla salute, sullo star bene e sulla prevenzione delle devianze. Ciò grazie alla sinergia con le associazioni sportive territoriali.

L’iniziativa ha visto la presenza fisica delle massime autorità cittadine, tra cui la sindaca Andreana Patti, il Presidente del Consiglio comunale Giovanni Maniscalco e l’assessore all’Istruzione Flavio Coppola; in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico regionale è intervenuto il professor Francesco Ciulla, Referente Territoriale di Educazione Fisica e Sportiva. All’evento sono intervenuti altresì il Maresciallo Capo dei Carabinieri della Stazione San Filippo, Giovanni Francesco Impiccichè e il dottor Vito Agate, ortopedico e traumatologo. Accanto a loro, hanno portato la propria testimonianza anche il noto allenatore di calcio Pasquale Marino (ex di Udinese, Parma, Spezia, Spal, ecc.) e tecnici e maestri del mondo sportivo, pronti a mettere le proprie competenze a disposizione dei giovani.