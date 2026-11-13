Mazara, scoperte 94 nuove popolazioni di una rara pianta a rischio: lo studio di Ditta-Surdo

Lo studio evidenzia la necessità di proteggere i siti individuati, attualmente esposti a diversi fattori di rischio

Nuove importanti scoperte sulla presenza di Galium litorale nel territorio di Mazara del Vallo. Altre 94 popolazioni della rara pianta endemica della Sicilia sud-occidentale sono state individuate nel corso di una ricerca condotta dal biologo mazarese Angelo Ditta e da Salvatore Surdo, del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università degli Studi di Palermo. I risultati sono stati recentemente pubblicati sulla rivista scientifica internazionale Biodiversity Journal.

Cinque nuove località e 94 popolazioni individuate

Lo studio segue un precedente lavoro pubblicato nel 2025 ed è frutto di nuove indagini sul campo effettuate tra aprile e maggio 2026. Le ricerche hanno consentito di individuare cinque nuove località: La Sciumara, Roccolino Soprano, La Muntagna, Dattilo e Bucàri. In queste aree sono stati censiti complessivamente 94 nuclei di popolazione, portando a 344 il numero di quelli conosciuti, con un incremento di quasi il 38% rispetto alle precedenti rilevazioni.

Una specie rara e di grande interesse naturalistico

Un risultato significativo per la conoscenza della distribuzione di Galium litorale, specie che presenta un areale particolarmente ristretto e che è inserita nella Lista Rossa dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) nella categoria delle specie prossime alla minaccia (le cosiddette Near Threatened). La ricerca ha inoltre permesso di approfondire le caratteristiche dell’habitat della pianta, documentandone per la prima volta l’associazione con cinque nuove specie vegetali. Ulteriori elementi, questi, che contribuiscono ad ampliare le conoscenze scientifiche su una specie di particolare interesse naturalistico per il territorio mazarese.

Siti senza protezione e rischio di degrado

Accanto ai risultati della ricerca, gli autori richiamano però l’attenzione sulle condizioni di conservazione dei siti individuati. Tutte e cinque le nuove località risultano infatti prive di specifiche forme di protezione, risultando così esposte a diverse criticità, tra cui il rischio di incendi, il pascolo e anche l’abbandono dei terreni. Per questo motivo il biologo Ditta e il prof. Surdo ritengono che sia necessario avviare interventi di tutela attiva, attraverso l’eventuale istituzione delle cosiddette aree protette oppure con l’inserimento dei siti nelle reti di conservazione già esistenti. Tra le misure suggerite figurano poi anche la prevenzione degli incendi, oltre alla limitazione dell’accesso e del pascolo laddove necessario e il monitoraggio costante delle popolazioni. La scoperta di altri 94 nuclei rappresenta dunque un importante passo avanti per la conoscenza del patrimonio botanico del territorio mazarese, ma evidenzia anche la necessità di passare dalle rilevazioni scientifiche a interventi concreti. La presenza di una specie così rara come Galium litorale costituisce infatti una risorsa da salvaguardare, soprattutto in un territorio che, come quello mazarese, conserva ancora aree di rilevante interesse naturalistico.