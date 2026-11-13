No F-35 a Birgi, il Comitato convoca un’assemblea pubblica a Marsala

Il progetto di trasformazione dell’aeroporto di Trapani-Birgi in un centro strategico per l’addestramento e la manutenzione dei caccia bombardieri F-35 sarà al centro di un’assemblea pubblica convocata dal Comitato No F-35 Trapani-Birgi. L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza della provincia, si terrà sabato 14 novembre, alle ore 17, negli spazi della Biblioteca e Centro culturale Otium, in via XI Maggio 106, a Marsala. Al centro della mobilitazione c’è un investimento pubblico di 172.035.507,40 euro, previsto dalla determina n. 68 del 15 aprile 2026 della Direzione generale dei Lavori del Ministero della Difesa (Geniodife). Secondo il Comitato, si tratta di risorse destinate alla militarizzazione del territorio che potrebbero invece essere impiegate per potenziare sanità, scuola, infrastrutture civili e trasporto pubblico.

Tra le principali preoccupazioni sollevate figurano le conseguenze ambientali e sanitarie dell’attività dei velivoli. Il Comitato richiama in particolare l’impatto acustico degli F-35, con emissioni sonore al decollo che, secondo quanto riportato nell’appello, possono superare i 115 decibel. Una condizione che, in caso di esposizione prolungata, potrebbe incidere sulla qualità della vita dei residenti nelle aree di Marsala, Misiliscemi e Trapani, con possibili ripercussioni sul sonno, sullo stress e sulla salute cardiovascolare. Altre criticità riguardano la vicinanza alla Riserva naturale dello Stagnone, per i possibili effetti dei sorvoli sulla fauna e sull’ambiente, e le limitazioni che la presenza militare potrebbe comportare per lo sviluppo del traffico aereo civile. Il Comitato teme, inoltre, conseguenze sulla vocazione turistica, agricola e culturale della Sicilia occidentale. L’obiettivo dell’assemblea è avviare un percorso di informazione e mobilitazione, coinvolgendo cittadini e realtà sociali nella discussione sul futuro dell’aeroporto e sulle scelte che riguardano il territorio.