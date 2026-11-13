Oltre 6.000 cuori esaminati: a Marsala il Circolo Velico protagonista della prevenzione

Oltre 6.000 persone sottoposte a screening cardiologico e quasi 500 casi che hanno richiesto approfondimenti o monitoraggio. Sono i risultati della campagna “Sea Your Heart – Guarda il tuo cuore”, promossa dall’Associazione SPER e realizzata anche con la collaborazione del Circolo Velico Marsala, partner attivo del progetto dedicato alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. I dati dello studio 2024-2026, presentati dall’ingegnere Nicoleta O. Paul e dal dottor Bogdan A. Popa, riguardano complessivamente 6.213 persone esaminate in Sardegna, Sicilia, nella Penisola italiana, a Ischia e nelle Isole Eolie. Dallo screening sono emersi 37 casi di patologie significative che richiedevano un intervento urgente, pari a circa 6 ogni mille persone, e altri 438 casi, corrispondenti a 70,5 ogni mille, per i quali è necessario un monitoraggio.

Le diagnosi maggiori

Tra le diagnosi individuate figurano un mixoma atriale, quattro insufficienze mitraliche severe, quattro insufficienze aortiche severe, tre stenosi aortiche severe, 23 aneurismi dell’aorta ascendente e una stenosi carotidea severa. Condizioni che, senza controlli preventivi, avrebbero potuto essere individuate soltanto in una fase più avanzata. La campagna si basa su un modello operativo che porta la prevenzione direttamente nei luoghi di aggregazione: un camper attrezzato, un ecografo portatile e una rete di volontari che facilita gli screening anche nelle banchine portuali.

L’attenzione alla Blue Zone dell’Ogliastra

Una parte importante del progetto riguarda la Blue Zone dell’Ogliastra, in Sardegna, territorio noto a livello internazionale per l’elevata longevità della popolazione. Qui SPER intende ampliare lo studio attraverso una collaborazione con la Croce Rossa Sardegna e i ricercatori del Blue Zone Study di Indianapolis. «La prevenzione non è solo un atto medico, ma un atto di sostenibilità», sottolineano i promotori, evidenziando la differenza tra un intervento programmato e uno effettuato in emergenza, che può comportare anche dieci giorni di terapia intensiva, con costi e rischi decisamente superiori. Nata nel 2011 a Torino, l’Associazione SPER punta a contribuire alla riduzione del 2% della mortalità cardiovascolare. Un obiettivo che assume particolare rilevanza in un contesto europeo in cui la Romania registra ancora il primato per mortalità legata alle patologie cardiovascolari. Per il Circolo Velico Marsala, la partecipazione a “Sea Your Heart” rappresenta un’occasione per rafforzare il legame tra mare, sport e tutela della salute, portando la cultura della prevenzione anche all’interno della comunità velica. Per informazioni è possibile contattare il Circolo Velico Marsala al numero 0923 713864.