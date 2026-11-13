Al Golden di Marsala ‘cinema per bimbi’, Carlo Acutis e “Dio ride”

Tripla programmazione al Cinema Golden di Marsala. Il 14 e 15 novembre alle ore 16 per il “Cinema dei Piccoli” verrà proiettato il cartone “I racconti del Giardino Incantato” (biglietto 6 euro). Torna in Sala il film dedicato al Santo “Carlo Acutis”, il giovane che credeva in Dio ed era profondamente fedele che, dopo la sua morte a causa di una leucemia fulminante, ha iniziato un percorso di beatificazione. Il film si terrà alle ore 19.30 e alle 21.30. Prosegue invece alle ore 17.30 la proiezione del film di Giovanni Veronesi “Dio ride” con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando, rispettivamente nei panni di Frate Leopoldo da Casamacchia e del cardinale Maculani.