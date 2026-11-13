TARI, ASE Marsala contro gli accertamenti su locazioni turistiche: “Serve tariffa specifica”

Il Comune di Marsala ha avviato l’invio di avvisi di accertamento esecutivi TARI nei confronti dei gestori di locazioni turistiche non imprenditoriali, contestando presunte omissioni o infedeltà nelle dichiarazioni. Una decisione che sta suscitando preoccupazione tra i proprietari e gli operatori del settore e contro la quale interviene l’ASE Marsala APS, l’Associazione delle Strutture Extralberghiere e degli affitti brevi, che rappresenta 140 associati. Al centro della contestazione c’è l’applicazione della tariffa non domestica numero 8, denominata «Alberghi senza ristorazione», anche alle abitazioni residenziali destinate alla locazione turistica non imprenditoriale. Secondo l’associazione, il regolamento comunale TARI non prevede una categoria specifica per questa tipologia di immobili e non sarebbe corretto equiparare automaticamente un’abitazione privata a una struttura alberghiera.

L’ASE sottolinea che l’imposta di soggiorno, da sola, non può rappresentare un criterio sufficiente per determinare l’inquadramento tariffario ai fini TARI, trattandosi di due tributi autonomi. Per questo chiede una modifica del regolamento comunale e l’introduzione di una tariffa specifica, con coefficienti che tengano conto della natura residenziale degli immobili, delle dimensioni, dell’effettivo periodo di utilizzo turistico e della potenziale produzione di rifiuti. L’associazione contesta anche le modalità con cui vengono formulate le accuse di omessa denuncia. Molti gestori, infatti, avrebbero già comunicato al Comune l’avvio delle locazioni turistiche e trasmesso i dati identificativi degli immobili attraverso gli uffici competenti e la PEC istituzionale. Da qui la richiesta di verificare quali informazioni fossero già in possesso dell’Amministrazione prima di procedere con sanzioni e accertamenti.

Gli avvisi riguardano le annualità dal 2021 al 2025. Tra i casi esaminati dall’associazione figura quello di un’abitazione di appena 36 metri quadrati, per la quale, relativamente al 2024 e al 2025, il Comune ha richiesto complessivamente 754 euro tra differenze d’imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica. L’importo scende a 514 euro in caso di adesione nei termini indicati nell’avviso. Attraverso il proprio legale, ASE Marsala sta predisponendo una richiesta di accesso agli atti per acquisire la documentazione alla base degli accertamenti e una richiesta di sospensione delle procedure di emissione e riscossione. Sarà inoltre proposto un tavolo di confronto con il sindaco, l’assessore competente e gli uffici comunali, per arrivare a una modifica del regolamento TARI.

«Non chiediamo privilegi né trattamenti di favore. Chiediamo equità, proporzionalità e regole adeguate alla specificità delle locazioni turistiche», afferma Fabio Alba, presidente di ASE Marsala APS. L’associazione ribadisce di non voler sottrarsi agli obblighi tributari, ma contesta l’applicazione di una tariffa alberghiera a immobili che mantengono natura residenziale. L’obiettivo è evitare che una questione regolamentare ancora da approfondire si trasformi in un contenzioso diffuso tra Comune e proprietari, tutelando al tempo stesso gli operatori e l’economia turistica della città.