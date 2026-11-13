Allarme bomba a Marsala, “Mail strana, ma i Carabinieri hanno disposto l’evacuazione”

Una mail anonima, minacce di attentati e migliaia di studenti costretti a lasciare le aule. È stata una mattinata di apprensione quella vissuta ieri e l’altro ieri anche nelle scuole di Marsala e della Provincia di Trapani, finite nel quadro di una nuova ondata di falsi allarmi bomba che ha interessato circa 6mila istituti in tutta Italia. Una minaccia che, pur non avendo trovato riscontri concreti nelle verifiche effettuate, ha imposto l’attivazione delle procedure di sicurezza e mobilitato forze dell’ordine, dirigenti scolastici e amministrazioni comunali. A Marsala sono stati evacuati diversi istituti del centro e delle contrade, tra cui il Mazzini, la Sturzo-Asta, il “Garibaldi-Pipitone”, la “Stefano Pellegrino”. Non tutti gli istituti che hanno ricevuto la comunicazione hanno però disposto l’evacuazione: le decisioni sono state assunte sulla base delle indicazioni ricevute e delle valutazioni delle autorità competenti.

Il racconto della preside Mariella Parrinello

A ricostruire quanto accaduto alla Garibaldi-Pipitone è la dirigente scolastica Mariella Parrinello. Anche il suo istituto ha ricevuto la comunicazione, inizialmente giudicata poco credibile per il contenuto e le modalità con cui era stata formulata. “La mail è arrivata anche a noi, ma non l’abbiamo presa come particolarmente preoccupante. Era strana, parlava di una bomba non soltanto a scuola ma anche al primo ministro e lasciava molti dubbi. Ci siamo però messi in contatto con i Carabinieri, come era giusto fare”. Da quel momento la situazione è cambiata. Il colonnello dei Carabinieri ha contattato telefonicamente la dirigente, comunicando la decisione di procedere, in via precauzionale, all’evacuazione degli studenti e del personale scolastico. “Ho avuto un attimo per capire come organizzare tutto. Ho modificato i punti di raccolta previsti dai nostri piani di sicurezza, evitando di utilizzare l’atrio del Comune e individuando punti che consentissero di allontanare i ragazzi dai diversi plessi. Abbiamo avvisato le famiglie, chiedendo di venire a prendere i figli, sia della primaria sia della scuola media”. Prima di lasciare gli edifici, anche il personale scolastico ha effettuato un controllo visivo degli ambienti, alla ricerca di eventuali oggetti sospetti.

La mail hakerata

Successivamente sono arrivati i Carabinieri, con il colonnello, e i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, che hanno effettuato sopralluoghi anche in altri istituti. Il messaggio, particolarmente violento nei toni, annunciava la presenza di un ordigno esplosivo con innesco a distanza all’interno di un edificio scolastico e conteneva minacce di morte contro la popolazione italiana e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La comunicazione risultava inviata attraverso un profilo compromesso riconducibile alla Daye University, un’università privata di Taiwan. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stato violato l’account di una ex studentessa.

L’attacco ad aerei, frigoriferi, scuole

La vicenda si inserisce in una sequenza di segnalazioni analoghe, tra falsi allarmi sugli aerei e attacchi informatici, anche ai sistemi di alcuni supermercati. Al momento non è stata accertata una regia comune né una matrice precisa. Dopo le verifiche e le evacuazioni, il Ministero dell’Istruzione ha confermato la regolare apertura delle scuole nella giornata di mercoledì. Non ci sarebbero, al momento, elementi che facciano ritenere concreto il pericolo legato alle minacce ricevute. Secondo Juhan Lepassaar, direttore dell’Agenzia europea per la cybersicurezza (Enisa), nel mirino degli hacker potrebbero finire persino i dispositivi connessi nelle nostre abitazioni, dai router ai frigoriferi. Una minaccia che non riguarda più soltanto istituzioni e grandi infrastrutture, ma potenzialmente anche le case dei cittadini.