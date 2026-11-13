Al Don Bosco di Marsala il film su Giulia Cecchettin e il nuovo di Pieraccioni

Al Cine Don Bosco di Marsala nuova settimana tra cinema e teatro. Continua la proiezione del film “Se domani non torno” dedicato alla storia drammatica di Giulia Cecchettin uccisa a 23 anni dall’ex fidanzato. Da lì nasce un’importante campagna per il rispetto della cultura di genere e contro i femminicidi da parte della famiglia che si è diffusa a livello nazionale. Le proiezioni si terranno alle ore 19.30 (solo per oggi, 13 novembre, alle 16). “Un week end artificiale” di e con Leonardo Pieraccioni e con Giulia Vecchio, Herbert Ballerina, Massimo Ceccherini e Tosca D’Aquino verrà proiettato alle 18 e alle 21.45 (solo oggi alle 22.30 a causa dello spettacolo teatrale in programma). Leonardo, parrucchiere fiorentino, viene invitato insieme ad altri sei sconosciuti in una villa da sogno per partecipare a un esperimento senza precedenti: dovranno scoprire chi tra di loro è un umanoide creato con l’intelligenza artificiale. Un incasinatissimo weekend di sospetti, emozioni e colpi di scena… prima che siano i sentimenti e la vita vera a mandare tutti in tilt. Stasera invece alle ore 21 Angelo Morrone porterà sul palco del Don Bosco “Siamo Inferno”, una produzione Nomea. Biglietti a partire da 12 euro: 328.5691414.