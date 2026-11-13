Scilla: “Forza Italia vuole diventare il primo partito in provincia di Trapani”. VIDEO

Forza Italia punta a diventare il primo partito della provincia di Trapani. È questo l’obiettivo dichiarato da Tony Scilla, segretario provinciale del partito, intervenuto negli studi di Itaca Notizie per un’intervista nella quale ha affrontato i principali temi politici del territorio, dalle tensioni interne agli scenari elettorali del 2027. Scilla ha innanzitutto respinto l’immagine di un partito attraversato da contrapposizioni e divisioni, rivendicando il lavoro svolto per costruire una Forza Italia aperta all’ingresso di nuove figure politiche, ma al tempo stesso rispettosa delle proprie regole e della propria identità. “Forza Italia è una casa aperta, ma non è un taxi che si utilizza a proprio piacimento”, ha affermato, sottolineando come l’appartenenza a un partito debba comportare anche condivisione di valori e coerenza politica.

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