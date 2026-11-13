Campobello: funzionario del Comune nei guai, ha chiesto soldi per una pratica

La Procura della Repubblica di Marsala ha emesso una richiesta rinvio a giudizio, nei confronti di Francesco Messina, funzionario presso il Comune di Campobello di Mazara che, secondo l’ipotesi accusatoria, nella sua qualità di pubblico ufficiale, assegnato al primo servizio che tra le altre cose gestisce anche il patrimonio immobiliare del Comune avrebbe sollecitato una dazione di denaro pari a euro 800,00 per l’espletamento delle attività burocratiche relative alla pratica amministrativa promossa dagli interessati presso il Comune campobellese, volta alla regolarizzazione di un immobile ricevuto in eredita dal defunto genitore.

Le indagini preliminari, coordinate dalla Procura della Repubblica, sono state delegate al Comando Stazione Carabinieri di Campobello di Mazara ed hanno allo stato determinato la contestazione del reato di istigazione alla corruzione ai sensi dell’art. 322 c.p. in relazione all’art. 318 codice penale. Giova rappresentare altresì, che l’indagato è stato sottoposto a procedimento disciplinare, nonché sospeso sino all’esito del procedimento penale e ha autonomamente chiesto di essere spostato ad altro incarico, così eludendo le esigenze cautelari correlate al quadro di gravità indiziaria provvisoriamente riconosciuto anche dal Giudice delle Indagini Preliminari che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura interdittiva. La richiesta di rinvio a giudizio è stata avanzata sulla scorta degli elementi indiziari acquisiti in fase di indagine preliminare e pertanto, in attesa di giudizio definitivo, sussiste la presunzione di innocenza.