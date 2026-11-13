Petrosino, 300 mila euro dalla Regione per la sicurezza stradale

Il Comune di Petrosino ottiene 300 mila euro dalla Regione Siciliana per migliorare la sicurezza della viabilità, con interventi attesi sulla SS 115 e sul litorale Biscione. Due finanziamenti distinti serviranno a potenziare l’illuminazione in un tratto particolarmente a rischio della statale e a contrastare l’eccessiva velocità dei veicoli lungo la zona costiera. Nel dettaglio, 250 mila euro saranno destinati alla SS 115, nel tratto di competenza comunale compreso tra le progressive chilometriche 42+280 e 43+550. Le somme serviranno a realizzare lavori di manutenzione straordinaria e un nuovo impianto di illuminazione pubblica, con l’obiettivo di migliorare la visibilità e ridurre il rischio di incidenti in un’arteria particolarmente trafficata, teatro negli anni anche di gravi sinistri.

Altri 50 mila euro saranno investiti sul litorale Biscione, dove sono previsti dossi rallentatori e interventi di manutenzione per rendere più sicura e fruibile l’area, soprattutto durante la stagione estiva, quando aumenta la presenza di residenti e villeggianti. Le risorse sono previste dalla legge regionale n. 33 del 28 ottobre 2026, nell’ambito del Fondo per gli investimenti territoriali, e sono state inserite nella variazione di bilancio grazie all’intervento del deputato regionale Stefano Pellegrino. Soddisfatto il sindaco Giacomo Anastasi, che sottolinea soprattutto l’importanza dei lavori sulla SS 115, “un tratto teatro negli anni di numerosi incidenti, anche mortali”. Per il primo cittadino, migliorare illuminazione e sicurezza dell’arteria è una necessità non più rinviabile. Anastasi ha inoltre evidenziato la necessità di intervenire sul litorale Biscione per contrastare la velocità eccessiva, ringraziando Pellegrino per l’attenzione dimostrata nei confronti della città. L’Amministrazione comunale avvierà adesso gli adempimenti necessari per ottenere i contributi e procedere alla realizzazione delle opere, cercando di accelerare quanto più possibile i tempi di attuazione.